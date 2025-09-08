Aracaju sedia esta semana encontro de engenheiros sobre interação solo-estrutura

Profissionais das engenharias e das geociências se reúnem nesta sexta-feira (12), na Associação dos Engenheiros Agrônomos de Sergipe (AEASE) para discutir a “interação solo–estrutura”, tema fundamental para a segurança, a durabilidade e a eficiência econômica de qualquer projeto de engenharia.
O evento começa às 8h. Na programação estão palestras com alto nível técnico sobre o assunto. Os palestrantes são o engenheiro Maurício Sgarbi e o engenheiro João Alberto Vedramini, esta segunda palestra começa às 18h.
Capacitar profissionais da engenharia nesse tema é essencial por várias razões, entre elas, otimização de soluções e sustentabilidade, já que fundações mais bem dimensionadas reduzem consumo de materiais, impactos ambientais e custos operacionais ao longo da vida útil da estrutura.
As inscrições podem ser feitas no site do Crea-SE (https://www.crea-se.org.br/)
Da assessoria – Foto: Talles Gaspar Guedes