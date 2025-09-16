ARACAJU SEDIARÁ CONGRESSO BRASILEIRO DE MICROBIOLOGIA E O FOOD MICRO LATINO EM OUTUBRO DE 2025

A capital sergipana vai receber, entre os dias 25 e 28 de outubro de 2025, dois grandes eventos da área científica: o 33º Congresso Brasileiro de Microbiologia (CBM 2025) e o 1º Food Micro Latino. A expectativa é reunir cerca de 2.200 participantes, entre pesquisadores, estudantes e representantes de instituições do Brasil e do exterior, no Centro de Convenções AM Malls.

Os eventos foram apresentados em coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira (16/9), também no Centro de Convenções AM Malls Sergipe, ocasião em que foram detalhadas a programação, os temas e a importância científica e econômica dos encontros para o estado. “É uma grande satisfação receber este evento em nosso estado. O Governo de Sergipe oferece todo o suporte necessário para sua realização com excelência. Quem chega a Aracaju se encanta, reflexo da hospitalidade, segurança e tranquilidade do nosso destino”, afirma Fabiano Oliveira, presidente da EMSETUR. “Estamos fortalecendo continuamente o turismo de eventos, congressos e feiras, aproveitando nossa infraestrutura e ampliando possibilidades. Receber bem é nosso maior compromisso”, afirma.

Organizado pela Sociedade Brasileira de Microbiologia (SBM) – com o apoio do Governo do Estado através da Secretaria de Estado do Turismo (SETUR) e Empresa Sergipana de Turismo (EMSETUR), o CBM 2025 terá como tema central “A Microbiologia no Contexto das Mudanças Climáticas e da Inteligência Artificial”. A programação abordará diferentes áreas do conhecimento, com destaque para microbiologia ambiental, clínica, industrial, veterinária, micologia, virologia, genética e bioinformática, ensino e interação patógeno-hospedeiro.

“Receber um evento dessa magnitude é muito especial para o turismo de Sergipe, sobretudo no segmento de negócios. Ele garante previsibilidade ao destino, fortalece a cadeia produtiva e deixa um legado de conhecimento que vai além da realização. Estamos felizes em apoiar cada etapa desse processo e consolidar o Estado como referência também no turismo de negócios”, ressalta Rafaella Mamede, presidente do Sergipe Convention Bureau.

Já o Food Micro Latino, que acontece pela primeira vez fora da Europa, será realizado em parceria com a International Committee on Food Microbiology and Hygiene (ICFMH) e a Brazilian Association for Food Protection (BRAFP). O evento terá como foco a sustentabilidade e a segurança alimentar, destacando a importância da microbiologia de alimentos diante dos desafios globais.

“No ano passado, em Burgos, na Espanha, recebemos a proposta de internacionalizar nosso evento, e o Brasil se tornou o destino ideal, devido à participação consistente de pesquisadores brasileiros em microbiologia de alimentos. Aceitamos o desafio e, em parceria com a Sociedade Brasileira de Microbiologia, incluímos o SubMicrol como evento satélite do Congresso Brasileiro de Microbiologia”, contou o professor Luís Augusto Nero, vice-presidente da SBM e presidente da Associação Brasileira para a Proteção dos Alimentos (BRAFP). “Em Sergipe, estamos com grande expectativa: cerca de 2.000 participantes, mais de 200 palestrantes e apresentações simultâneas em diversas áreas. Estamos confiantes de que o evento será um sucesso e deixará uma marca positiva nos próximos encontros científicos”, conclui.

Além de palestras, mesas-redondas e painéis técnicos, a programação contará com a apresentação de trabalhos científicos de estudantes de graduação e pós-graduação, fortalecendo a integração entre a pesquisa acadêmica, o setor produtivo e a sociedade.

“Quero destacar a importância desse evento para Sergipe. Além do impacto econômico, o evento é muito relevante do ponto de vista científico, envolvendo a Secretaria de Saúde e a Vigilância Sanitária, a Secretaria de Educação com capacitação de professores e o Sergipe Tech com startups. É difícil mensurar tudo, mas dá para ver que traz grandes benefícios para a economia e a educação do estado”, pontua Hugo Julião, diretor de captação da Secretaria de Estado do Turismo.

As inscrições já estão abertas pelo site: www.sbmicrobiologia.org.br. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: (51) 99771-1605.

Serviço

Assunto: 33º Congresso Brasileiro de Microbiologia e o 1º Food Micro Latino

Data: De 25 a 28 de outubro de 2025.

Local: Centro de Convenções AM Malls.

Apoio: Governo do Estado através da com o apoio do Governo do Estado através da SETUR e EMSETUR.

Inscrições: link www.sbmicrobiologia.org.br.

Informações: @sbmoficial e WhatsApp no número (51) 99771-1605.

Texto e foto Osanilde Oliveira