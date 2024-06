Aracaju sediará Encontro Nacional de Presidentes das Juntas Comerciais

A capital sergipana, Aracaju, será a sede da próxima reunião nacional entre presidentes de juntas comerciais. O evento está marcado para os dias 19 e 20 de junho. A abertura ocorrerá no dia 19, no Hotel Sesc Atalaia, onde os presidentes das Juntas Comerciais de todo o país e o Secretário Nacional da Micro e Pequena Empresa, Maurício Juvenal, serão recepcionados.

O encontro é organizado pela Federação Nacional das Juntas Comerciais (Fenaju) em parceria com a Junta Comercial do Estado de Sergipe (Jucese). Durante o evento, serão discutidos temas relevantes para o fortalecimento do registro mercantil no Brasil, proporcionando uma oportunidade única para compartilhar ideias e promover a colaboração entre as diferentes regiões do país. Além disso, a programação inclui uma visita técnica, no dia 20, ao Moinho Maratá, em São Cristóvão, com

o intuito de evidenciar o crescimento da indústria sergipana e proporcionar uma interação entre os presidentes.

Texto e foto Innuve Comunicação