Aracaju tem a cesta básica menos cara do país em abri,, diz Dieese

Em abril, o custo da cesta básica subiu em 10 das 17 capitais brasileiras analisadas pela Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, divulgada mensalmente pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Embora tenha aumentado 4,84% em relação ao mês anterior, a cesta básica de Aracaju (R$ 582,11) foi a menos cara do país em abril último. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o custo do conjunto de alimentos de primeira necessidades subiu em 10 das 17 capitais analisadas. Ao contrário de Aracaju, São Paulo registrou a cesta básica mais cara do Brasil: R$ 822,24.

Com base no custo da cesta mais cara do país – a de São Paulo – e, levando em consideração a determinação constitucional que estabelece que o salário-mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e da família dele com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, o Dieese estimou que o salário-mínimo ideal deveria ser de R$ 6.912,69 em abril, o que representa 4,90 vezes o seu valor atual, estabelecido em R$ 1.412,00

Fonte e foto: Agência Brasil