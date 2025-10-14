Arquiteta Aline Dantas é destaque no Prêmio Melhores do Ano do Mercado Imobiliário de Sergipe

A arquiteta Aline Dantas, referência em projetos na área da saúde e com mais de duas décadas de atuação no mercado sergipano, foi duplamente premiada no Prêmio Melhores do Ano do Mercado Imobiliário de Sergipe 2025, evento realizado no último sábado (11), em uma noite de gala marcada por celebração e reconhecimento aos principais nomes da construção civil e do mercado imobiliário do estado.

Aline conquistou dois troféus importantes na premiação idealizada por Paulo Lavigne e pela equipe Mais Imóveis Brasil. O primeiro foi na categoria “Projeto Arquitetônico e Ambientação Comercial”, com o Instituto Dra. Thâmara Morita de Dermatologia, espaço que se destaca pelo equilíbrio entre estética, funcionalidade e acolhimento, marcas registradas do trabalho da arquiteta na criação de clínicas e ambientes de saúde humanizados.

O segundo reconhecimento veio na categoria “Projeto Arquitetônico Residencial”, com a Residência no Condomínio Lago Paranoá, que traduz o estilo contemporâneo e o olhar sensível de Aline para unir conforto, beleza e personalidade em cada detalhe.

“Esses prêmios simbolizam a força do trabalho feito com propósito. Cada projeto é uma oportunidade de transformar o ambiente e melhorar a vida das pessoas que o utilizam”, destacou a arquiteta.

Com 24 anos de carreira, Aline Dantas tem se consolidado como uma das principais profissionais de arquitetura de Sergipe, com projetos assinados nas áreas de saúde, acessibilidade, comercial e residencial. Sua atuação une técnica, sensibilidade e inovação, sempre com foco em proporcionar experiências únicas por meio dos espaços que cria.

