Artesãos sergipanos participam do 18º Salão do Artesanato em SP

De hoje, 28, até 1º de setembro, nove criadores artesanais sergipanos participam do 18º Salão do Artesanato em São Paulo. A presença em mais um evento nacional é proporcionada aos artesãos locais pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem). Este é o quarto evento este ano com participação de produtos locais em exposição e comercialização.

“São cinco dias nessa feira, que também tem uma expectativa grande, porque São Paulo é a metrópole desse país, com um público que ama o artesanato. Um imenso número de lojistas e isso significa maior volume de possíveis compradores”, destaca a diretora de Artesanato da Secretaria do Trabalho, Daiane Santana. E poucos dias depois do evento na capital paulista artesãos se preparam para a 6ª edição da Feira Nacional de Artesanato e Cultura do Ceará (Fenacce 2024), que acontece na capital Fortaleza, no período de 20 a 29 de setembro. O edital de chamamento para uma das maiores feiras do segmento do Brasil já está disponível no site da Seteem. “A Fenacce também gera muita expectativa, porque ela é bem regionalizada e característica, bem próximo do que a gente tem aqui em Sergipe. Por isso acaba possibilitando uma boa comercialização”, informa a diretora. Também está prevista para este ano a participação de artesãos sergipanos em eventos realizados no Espírito Santo e Minhas Gerais. Os seguintes artesãos representam Sergipe no 18º Salão do Artesanato em São Paulo: – Marilecia da Silva – renda irlandesa – Laranjeiras – Sônia Cândida – cerâmica esmaltada – Aracaju – Valdeci Guimarães (conhecido como Nên da Poxica) – Itabaianinha – Luciano Félix – madeira – Aracaju – Wilson da Silva – madeira – São Cristóvão – José Douglas – cerâmica tradicional – Santana de São Francisco – Anisa Maria Prado – pintura mão livre – Aracaju – Sara Tair Mohamed – esquelitação – Aracaju – Celso Lima – Madeira – Aracaju

Foto: Richard Mayer