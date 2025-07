ASAPREV ALERTA SOBRE AS PRÁTICAS ABUSIVAS DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS EM SERGIPE

A Associação Sergipana de Advocacia Previdenciarista (Asaprev), alerta aos titulares de benefícios concedidos pelo INSS uma nova prática abusiva de instituições financeiras.

Nesta semana diversas matérias veiculadas na imprensa de todo o país, noticiaram que o Ministério da Previdência apura denúncias contra a Crefisa, por abusos no crédito consignado de benefícios concedidos pelo INSS.

A investigação, que teve origem após manifestação de diversos advogados através da OAB, foi anunciada pelo ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, durante o 20º congresso da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), no dia 11 de julho, em São Paulo.

Os advogados associados da Asaprev, têm relatado diversos casos de clientes, segurados do INSS, que recebem aposentadorias e pensões através de agências da Crefisa, com práticas irregulares por parte da instituição financeira, como a contratação de empréstimos e descontos indevidos.

Segundo o presidente da Associação de Advogados, Diogo Dória, a burocracia feita por estas instituições financeiras, possibilita o desconto de empréstimos não autorizados pelos segurados.

“Os aposentados e beneficiários do INSS descobrem empréstimos não solicitados, bem como a contratação de adiantamento do pagamento do benefício, com aplicação de juros. Além de descontos de cartão de crédito que esses aposentados, muitas vezes nem sabem da existência”, alertou.

O aposentado José Augusto da Silva afirma ter sido vítima de fraude por parte do banco Crefisa. Segundo o relato, ao tentar abrir uma conta para receber seu benefício do INSS, ele foi induzido a assinar diversos documentos e tirar fotos, sob a justificativa de serem procedimentos padrões para a abertura da conta.

“Eles pediram meus documentos e em seguida tiraram fotos minhas. Eu questionei a necessidade das fotos, pois já havia recebido esse beneficio em outra ocasião no Banco Itaú. Lá não houve necessidade de fotos. Como me informaram na Crefisa que seria apenas para o saque do meu beneficio, inocentemente eu autorizei”, afirmou.

Para a surpresa de seu José Augusto já no primeiro mês de pagamento, houve um desconto de empréstimo por parte do banco, o qual eu não solicitei.

“Eles fizeram eu assinar muita papelada, e depois da surpresa do desconto desse empréstimo, eu fui questionar o banco sobre o desconto. Porque eu estava indo no banco para receber valores atrasados devidos pelo INSS, e para que eu ia fazer um empréstimo de mil e quinhentos reais”, destacou.

De acordo com a advogada Marília Silva, no momento do saque do primeiro benefício, o INSS pode direcionar o pagamento para uma agência bancária próxima à residência do segurado.

“Se o segurado preferir, ele pode solicitar a mudança diretamente na agência bancária de sua escolha, após o primeiro pagamento. Ele também pode solicitar a alteração da agência bancária ou forma de recebimento (cartão ou conta) pelo aplicativo ou site do Meu INSS, e também pelo número de telefone 135”, destacou.

