ASES e Fecomércio trazem de volta o Supervendas Sergipe

Após um hiato de nove anos, a maior feira de negócios de Sergipe, o SUPERVENDAS SERGIPE, volta a acontecer. Neste ano, a feira acontecerá no Centro de Convenções AM Malls, entre os dias 9 e 11 de outubro. O lançamento do evento vai ocorrer no Hotel Sesc Atalaia, onde a ASES – Associação Sergipana dos Supermercados, junto com o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac apresentarão o projeto da feira de negócios aos expositores, para a realização da edição deste ano. Os presidentes das duas instituições, Bruno Ferreira dos Santos e José Marcos de Andrade irão receber os diretores das maiores indústrias, supermercadistas, empresas atacadistas e fornecedores de produtos e tecnologia de Sergipe.

Com 1.600m² de área e mais de 110 expositores, o SUPERVENDAS 2024 espera um público acima dos 10 mil visitantes nos 3 dias de evento. O evento é direcionado a supermercadistas, distribuidores, donos de mercadinhos, bares, lanchonetes e restaurantes em geral. Entretanto, todos os empresários da cadeia de consumo estão convidados a participar da maior feira comercial empresarial de Sergipe.

“Estamos muito otimistas com o retorno desse grande evento, esse evento que já marcou a sua história no calendário de negócios do Estado de Sergipe e estados vizinhos. Estamos prevendo um valor de negócios aproximado na casa dos 120 Milhões de Reais durante a feira.” disse Marcos Andrade, presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac.

Para o novo presidente da ASES, Bruno Ferreira, a volta do SUPERVENDAS é um marco importante para a categoria empresarial supermercadista, que volta a ter um evento que movimenta mais de R$ 200 milhões em negócios durante sua realização.

“Essa retomada da organização do SUPERVENDAS pela ASES e Fecomércio é um marco dessas duas gestões. A volta da feira já vinha sendo trabalhada pela gestão do meu antecessor, Anderson da Cunha, e agora, como novo presidente da ASES, junto com o presidente Marcos, vamos fazer o maior evento da nossa categoria”, disse Bruno Ferreira.

O SUPERVENDAS será lançado na próxima terça-feira, 25 de junho, às 8h00, no Hotel Sesc Atalaia, em um café da manhã para os participantes e empresários interessados. Essa edição terá a organização a cargo da parceria entre as empresas All Tempo e Carango que prometem muitas novidades para os empreendedores que participarem da feira como expositores ou compradores.

Fonte ascom assessoria