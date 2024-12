Assistência Social divulga resultado do edital do Programa PAA

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) divulgou nesta sexta-feira, 6, o resultado final do edital do Programa de Aquisição de Alimentos Estadual (PAA), disponível no site da pasta (assistenciasocial.se.gov.br). A divulgação do resultado marca o início de uma nova fase de execução do programa em Sergipe, que já entregou mais de 1.800 toneladas de alimentos na última edição.

Este ano, a Seasic recebeu inscrições de agricultores familiares, empreendedores da agricultura familiar e entidades socioassistenciais que desejam integrar a política pública de segurança alimentar. Foram 1.243 agricultores habilitados e 28 inabilitados no edital 001/2024, para a convocação de agricultores familiares apresentação de propostas de fornecimento de alimentos. Já no edital 002/2024, de credenciamento de entidades socioassistenciais da rede SAN, foram 185 entidades habilitadas e 17 inabilitadas.

A secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, reforçou o compromisso do Governo do Estado com a execução responsável e eficaz do programa federal no combate à fome. “O PAA é um programa de extrema relevância para agricultores e entidades beneficiadas. Trabalhamos para fortalecer parcerias com o Governo Federal, garantindo que mais recursos cheguem ao nosso estado”, afirmou.

Conforme disposto no edital, o Seasic vai adquirir os produtos por meio da modalidade de compra com doação simultânea. Isso significa que os alimentos serão comprados dos agricultores familiares e entregues diretamente às entidades sociais que foram classificadas no edital, que fará a distribuição dos produtos às famílias em situação de vulnerabilidade social.

Foto: Ascom Seasic