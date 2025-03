Astrid Fontenelle e Nath Finanças marcarão presença em evento do Sebrae

O “Conexões Empresariais” será realizado no dia 29 de março, no Centro de Convenções AM Malls

O Sebrae realizará neste sábado (29), no Centro de Convenções AM Malls, o evento Conexões Empresariais, um encontro imperdível para quem deseja ampliar seus conhecimentos, construir conexões estratégicas e impulsionar seus negócios.

Os destaques do evento são as palestrantes Astrid Fontenelle, apresentadora de televisão e jornalista; e Nath Finanças, administradora, empresária, escritora e especialista em finanças. Astrid compartilhará sua vasta experiência em comunicação e liderança, enquanto Nath trará seu conhecimento sobre gestão financeira de forma acessível e prática, essencial para a sustentabilidade dos negócios.

As palestrantes trarão insights valiosos sobre esses temas, inspirando as participantes a fortalecerem suas competências no mundo dos negócios, melhorando a gestão financeira e fortalecendo as competências de liderança no mercado atual.

Durante o evento, serão abordados temas essenciais para a jornada empreendedora feminina, com insights valiosos sobre inovação, gestão, marketing, finanças e networking. Além disso, será um espaço de troca, onde empreendedoras poderão compartilhar experiências, desafios e conquistas, fortalecendo suas redes de apoio e impulsionando suas carreiras.

O Conexões Empresariais será uma excelente oportunidade para quem deseja se conectar com outros profissionais, empreendedores e líderes de diferentes áreas, além de adquirir conhecimentos valiosos, se atualizar sobre os desafios do mercado e, principalmente, sair mais preparado para os próximos passos na sua carreira ou no seu empreendimento.

Quem tiver interesse deve realizar a inscrição através do link: https://conexoesempresariais.beevent.com.br/.

Confira a programação completa:

17h00 – Boas-vindas Institucional

Abertura oficial do evento com a Diretoria do Sebrae Sergipe.

17h20 – Palestra: Crédito para Empreendedores

Com Ana Teresa, Gerente da Unidade de Relacionamento do Sebrae/SE. Insights sobre acesso a crédito e soluções financeiras para impulsionar negócios.

17h40 – Palestra: Aspectos Tributários para Empreendedores

Com Rose Morais, advogada especializada em direito tributário e transnacional. Entenda como gerenciar tributos de forma estratégica para o crescimento do seu negócio.

18h30 às 19h00 – Momento de Networking

Conecte-se com outros empreendedores, amplie sua rede de contatos e explore novas oportunidades de negócio.

19h00 – Palestra com Nath Finanças

Dicas valiosas sobre educação financeira e gestão inteligente do dinheiro para empreendedoras.

20h00 – Palestra com Astrid Fontenelle

Uma conversa inspiradora sobre desafios, oportunidades e o protagonismo feminino no empreendedorismo.

21h00 – Encerramento

Finalização do evento e agradecimentos.

Texto e foto Jaynne Pereira – ascom Sebrae