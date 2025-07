Atrativos turísticos de Sergipe são promovidos em Goiânia e Brasília

Com o objetivo de ampliar a conexão com o mercado nacional e fortalecer a promoção turística do estado, o Governo de Sergipe, por intermédio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com a CVC Operadora e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH/SE), realizou roadshows nas cidades de Goiânia (GO) e Brasília (DF), além de blitze promocionais. Essas iniciativas têm a finalidade de consolidar Sergipe como um destino competitivo, diversificado e preparado para receber visitantes de diferentes perfis. Nas ações ocorridas entre 7 e 10 de julho, foram capacitados cerca de 150 agentes de viagens.

Durante os encontros, agentes de viagens participaram de capacitações em que foram destacados os principais atrativos do estado, com foco na promoção e divulgação do Verão 2025-2026, estação mais quente do ano, que se configura como alta temporada, além de roteiros voltados ao turismo cultural e gastronômico. A ação reforça o compromisso da Setur com a qualificação do setor e a atração de novos fluxos turísticos vindos da região Centro-Oeste.

A secretária interina de Estado do Turismo, Daniela Mesquita, explica que a realização dessas capacitações é importante, porque, além de ampliar a presença de Sergipe no mercado nacional, especialmente em regiões estratégicas como o Centro-Oeste, permitem que os agentes de viagens conheçam com profundidade os atrativos e diferenciais do destino Sergipe. “Estamos empenhados para que Sergipe se consolide como uma escolha real e competitiva para quem busca experiências autênticas, cultura, gastronomia, belezas naturais e, principalmente, o nosso foco no verão 2025-2026, quando esperamos um crescimento expressivo na chegada de turistas”, argumenta.

Daniela Mesquita destaca, também, que, através de ações estruturadas de promoção, parcerias com grandes operadoras e qualificação constante dos profissionais de vendas, Sergipe é cada vez mais lembrado como um destino surpreendente e acessível. “Trata-se de um trabalho contínuo de posicionamento e visibilidade a partir do diálogo direto com quem vende o turismo”, disse.

Em Goiânia

No roadshow realizado nos dias 7 e 8 de julho, em Goiânia, foi feita capacitação especial para 45 agentes de viagens parceiros da CVC. Eles tiveram a oportunidade de conhecer os principais atrativos de Sergipe que combinam belezas naturais e autenticidade regional, entre eles, o Cânion de Xingó, o quinto maior cânion navegável do mundo, como um dos passeios mais procurados, além do artesanato e da riqueza da cultura sergipana. Eventos temáticos promovidos pelo Governo do Estado ao longo do ano também foram divulgados, a exemplo da Vila da Criança, Vila do Natal Iluminado, Pré-Caju, maior prévia carnavalesca do Brasil, Verão Sergipe, entre outros, e o destaque da capacitação foi o Verão 2025-2026, que traz uma programação diversificada com eventos culturais e esportivos, impulsionando o turismo e a economia local, além de promover a valorização da identidade cultural sergipana.

A agente de viagem da CVC GO – Serrinha, Janaína Ferreira, elogiou a iniciativa. “Ainda não conheço Sergipe, mas, depois da apresentação que vi, já estou ansiosa para conhecer vários atrativos, como a Orla da Atalaia e a Praia do Saco. Achei bem interessante a capacitação, porque, com informações mais robustas sobre o destino, temos mais informações e conhecimento para vendê-lo ao cliente com mais propriedade”, considera.

Atuando no turismo há 18 anos e há 9 como especialista de Produtos Terrestres da CVC Corp., Letícia Dourado, que já conhece Sergipe, revelou que, em breve, pretende retornar à capital sergipana. Segundo ela, após a capacitação, suas impressões do estado foram ampliadas. “Está tudo muito diferente de quando estive lá, com mais atrativos. Não esqueço que o que mais me surpreendeu foi o pé na areia, a acessibilidade nas praias urbanas”, disse. Ela também parabenizou a parceria entre Setur, CVC e ABIH/SE em promover o próximo verão. “Estamos vindo de um pós-pandemia, em que tem várias pessoas novas no circuito do turismo. E essa capacitação proporciona embasamento aos nossos emissores, para que tenham argumento de direcionamento para apresentar o destino ao cliente. Estamos trabalhando vários destinos com muito afinco, e Sergipe é um deles”, assegura.

Em Goiânia, também foram realizadas blitze em 13 lojas parceiras da CVC, entre elas, na CVC GO – Fama. Lá, a agente de viagens Leandra de Angelis, que ainda não conhece Sergipe, demonstrou interesse em conhecer a Vila do Natal Iluminado. “A apresentação do destino em formato de blitze foi bem interessante, porque tivemos o acesso às informações diretamente com profissionais que residem em Sergipe, que nos forneceram muitas informações, com muitos detalhes que vão facilitar nosso diálogo com o cliente durante a venda”, garante.

Em Brasília

Na capital do país, o roadshow aconteceu nos dias 9 e 10 de julho, quando foram capacitados mais 45 profissionais. Já as blitze foram realizadas em 10 lojas parceiras da CVC. A agente de viagens Tatiana Arnoldo participou ativamente da blitz, interagindo sobre os atrativos turísticos de Sergipe. “Não conheço Sergipe e, hoje, conheci opções de passeios que nem sabia que existiam. Particularmente, eu quero conhecer a capital sergipana, as praias e os eventos que acontecem na Orla da Atalaia”, revela.

Para o gerente-geral da CVC em Brasília, Hélio Ramos, a capacitação é uma estratégia fundamental para fortalecer o conhecimento dos agentes de viagens, que estão na linha de frente com o cliente. “Quanto mais preparados eles estiverem, mais segurança terão para recomendar Sergipe como uma opção de viagem. Infelizmente, ainda não conheço Sergipe, mas vejo que é um destino muito importante para a CVC, porque é um estado cuja procura em Brasília vem crescendo cada dia mais”, afirma.