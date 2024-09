Atuação da Sergas impulsiona atividade industrial no estado

O Governo do Estado tem promovido o desenvolvimento industrial por meio de diversas iniciativas, inclusive com o fornecimento de gás natural canalizado pela Sergipe Gás S/A (Sergas). Um exemplo claro desse impulso é a TropFruit, localizada em Estância, na região centro-sul de Sergipe.

Referência na industrialização de frutas e produção de sucos concentrados e integrais congelados, a TropFruit se destaca como líder na exportação de laranja no estado pelo 16º ano consecutivo. Atendendo mais de 800 clientes no Brasil e 170 no mercado externo, distribuídos por 32 países, a empresa conta com o gás natural da Sergas, combustível essencial para o processamento do suco de laranja, proporcionando a energia necessária para movimentar os equipamentos por meio de vapor gerado a partir do gás.

O engenheiro químico e administrador da TropFruit, Diorane Morais Araújo, destaca a importância da parceria. “A Sergas é um parceiro importante para essa indústria e continuará sendo fundamental para nós. O órgão buscou conhecimento para entender como funciona a cadeia de laranjas, compreendendo a sazonalidade, os momentos mais difíceis que nós enfrentamos, e buscando entender como ela pode ser parceira da gente”, afirma.

Sustentabilidade e competitividade no mercado internacional

Diorane enfatiza a valorização do mercado internacional por conta da sustentabilidade promovida pelo uso do gás natural. “O gás passou a ser um item fundamental para a nossa produção. Dentro da nossa cadeia produtiva, ele é um dos principais itens. O mercado internacional evoluiu, e hoje ele avalia um conjunto de benefícios que a indústria proporciona, como o tipo de combustível, se na região existe uma área de reserva legal, equilíbrio ambiental, entre outros fatores”, explica.

Uma das vantagens do gás natural destacada pelo administrador é a ausência de necessidade de estoque, o que elimina custos e regulamentações associadas ao armazenamento de combustíveis sólidos ou líquidos. “Para ter estoque, é preciso obedecer uma série de regulamentações. Precisa ter disponibilidade de uma área enorme, e muito mais critérios com o meio ambiente, entre outros. Então, o gás agrega não somente por ser um produto que não gera resíduos, mas porque não gera passivo dentro da estrutura da empresa”, completa Diorane.

Parceria que otimiza a produção

O gerente comercial da Sergas, Pablo Matsuo, destaca a parceria com a TropFruit e o impacto positivo do fornecimento contínuo de gás natural para a produção da empresa. “A Tropfruit funciona 24 horas por dia e precisa de um fornecimento contínuo de vapor, que pode ser tanto pela biomassa ou pelo gás natural. A indústria tem duas caldeiras a gás natural que proporcionam o vapor necessário para a produção de sucos concentrados”, explica.

Matsuo lembra que a utilização do gás natural também proporciona outras economias, a exemplo do seguro patrimonial. “Além disso, com a utilização do gás nós não precisamos de projeto especial do Corpo de Bombeiros, como a Brigada de Incêndio. O gasoduto já vem dotado de todo o sistema de segurança. Você ganha tempo porque, a partir da abertura da válvula, a caldeira já começa a produzir vapor, além de ser um combustível menos poluente”, acrescenta Diorane.

Com a parceria da Sergas, a TropFruit não só reforça sua posição de liderança no mercado, como também contribui para a sustentabilidade ambiental e eficiência.

Foto: Ascom Sergas