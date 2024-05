Governo de Sergipe discute projetos de petróleo e gás em uma reunião no Ministério de Minas e Energia

Impulsionar iniciativas no campo da energia é um dos principais vetores de crescimento econômico para Sergipe. Sob essa perspectiva, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), representando o Governo do Estado, participou de audiência com o Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em companhia do senador Laércio Oliveira. O encontro ocorreu nesta quarta-feira, 22, em Brasília.

Na ocasião, foram tratados temas como o andamento do projeto Sergipe Águas Profundas, a retomada da produção de fertilizantes nitrogenados no estado, a articulação em torno do programa Gás para Empregar, além da possibilidade de ações para estender a produção do polo Sergipe Águas Rasas. Na oportunidade, o ministro defendeu o cumprimento do plano de investimentos da Petrobras para Sergipe, estimado em 5 bilhões de dólares.

“Falamos sobre a retomada da produção de nitrogenados em Sergipe e a possibilidade de prolongar o prazo de produção do polo Sergipe Águas Rasas, através de operador privado, antes de ser feito o descomissionamento das plataformas”, detalhou o secretário-executivo da Sedetec.

Durante a audiência, o ministro de Minas e Energia foi convidado para a inauguração do gasoduto de conexão do terminal de Gás Natural Liquefeito (GNL) da Eneva, além da abertura do Sergipe Oil & Gas. A programação ocorre entre os dias 24 a 26 de julho na capital sergipana, atraindo grandes nomes do país no ramo de petróleo e gás.

“Sergipe é parceiro nas pautas importantes para o desenvolvimento nacional, para que a gente possa combater a desigualdade e gerar emprego e renda de qualidade. A pauta da ampliação da produção de gás e da criação de mais competitividade nos une fortemente, para a gente tornar nossa indústria mais desenvolvida”, finalizou o ministro Alexandre Silveira.

Também integrou a comitiva sergipana em nome do Governo do Estado o presidente da Sergipe Gás (Sergas), José Matos. Além do ministro Alexandre Silveira, também participaram o secretário de Petróleo e Gás, Pietro Mendes, e o assessor Marcelo Weydt, entre outras lideranças.

Foto: Tauan Alencar