Auditores da Semfaz realizam live para esclarecer dúvidas sobre o PODE

Os contribuintes aracajuanos terão uma grande oportunidade para sanar todas as dúvidas sobre o Programa de Organização de Débitos (PODE). Nesta terça-feira, 2 de setembro, às 15h, será realizada uma live explicativa com a participação dos auditores fiscais da Secretaria Municipal da Fazenda de Aracaju (Semfaz), Carlos Augusto e Ademir Desterro.

A transmissão acontece pelo canal do Sindicato das Empresas de Assessoria, Perícias, Informações e Pesquisas e das Empresas de Serviços Contábeis do Estado de Sergipe(Sescap-SE) no YouTube, e vai detalhar como os contribuintes podem aderir ao programa, esclarecer dúvidas e conhecer as condições especiais de descontos e parcelamentos oferecidos pela Prefeitura de Aracaju.

O PODE possibilita que pessoas físicas e jurídicas regularizem dívidas municipais com condições diferenciadas, representando uma oportunidade única para quem deseja ficar em dia com o fisco.

https://www.youtube.com/live/jkEpCNTouLM Acompanhe ao vivo pelo link:

AAN