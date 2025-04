AUMENTO DE 5,1% NO FLUXO DE PASSAGEIROS NO AEROPORTO EM MARÇO REFLETE INVESTIMENTOS DO GOVERNO DE SERGIPE

Em mais um mês consecutivo, Sergipe registra aumento no fluxo de passageiros no Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria. O crescimento foi de 5,1% em março deste ano, quando foram contabilizados 102 mil embarques e desembarques. O aumento foi em comparação ao mesmo período do ano passado. Os dados estatísticos foram disponibilizados na terça-feira, 15, pela Aena Brasil, empresa que administra a unidade aeroportuária na capital sergipana.

Segundo dados expostos no site da Aena, no terceiro mês de 2025, foram 50.825 embarques e 50.191 desembarques. Ressalte-se que, no acumulado de janeiro a março deste ano, o fluxo de passageiros foi de 334.366, ou seja, 4,1% mais do que no acumulado do mesmo período do ano anterior. Quanto ao número de operações, foram 1.182 chegadas e partidas de voos em março deste ano, o equivalente a uma pequena queda de 2,6% em comparação ao mesmo mês de 2024, o que é natural, já que se trata da baixa temporada. No entanto, no acumulado do primeiro trimestre de 2025, foram registradas 3.635 operações, que somam um crescimento de 0,4% em relação aos primeiros três meses do ano passado.

Isso demonstra, principalmente, que Sergipe continua atraindo muitos turistas mesmo fora da alta temporada, quando se somam o verão, com eventos-âncoras como o Verão Sergipe, e as férias escolares. É um reflexo inconteste da continuidade das ações de promoção do destino realizadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), a exemplo de participações em eventos de turismo nos principais mercados emissivos do Brasil e também de trabalhos de mídia compartilhada com as mais importantes operadoras de viagens em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE). Para se ter uma ideia, este ano, a Setur já participou de diversos roadshows, caravanas, convenções e feiras em diversos estados nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do país, realizando capacitações para milhares de agentes de viagens, entre outros profissionais do turismo.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, disse que o aumento consecutivo no fluxo de passageiros no Aeroporto de Aracaju representa uma tendência positiva para o turismo sergipano, pois o estado é um destino turístico atrativo mesmo fora da alta temporada. “Estamos felizes por ver que o fluxo de passageiros em nosso aeroporto continua crescendo mês a mês. Isso mostra que o trabalho do nosso governo, por meio da Secretaria de Estado do Turismo, na divulgação e promoção do destino Sergipe tem sido fundamental para manter essa constância mesmo na baixa temporada, o que não é fácil. Estamos confiantes de que essa tendência de crescimento continue nos próximos meses e que se estenda para o período dos festejos juninos, quando, entre 30 de maio e 27 de julho, teremos nosso São João à beira-mar”, comenta Marcos Franco.

Foto: Max Carlos/Setur