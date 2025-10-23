Autoridades e empresários prestigiam lançamento da Expo Verão 2026

Evento foi realizado no Porto Farol Centro de Eventos, e informou as novidades para a 5ª edição da maior feira multissetorial de Sergipe, que será realizada de 09 a 25 de janeiro de 2026, na praça de eventos da Orla de Atalaia.

A contagem regressiva para o início da 5ª edição da maior feira multissetorial de Sergipe, a Expo Verão, foi iniciada na noite desta terça-feira, 21 de outubro, com a realização do coquetel de lançamento da edição 2026 da feira, que será realizada de 09 a 25 de janeiro de 2026, das 17h às 23h, na praça de eventos da Orla de Atalaia. Em 2025, a Expo injetou na economia aracajuana, somente através de negócios realizados dentro da feira, R$ 5 milhões, além de outros insumos consumidos no comércio local, a exemplo dos ingredientes e bebidas para as comidas ofertadas nos stands das duas praças de alimentação.

A expectativa é de que na próxima edição esse valor aumente em pelo menos 30%, especialmente após a parceria fechada com o Banese Card, que através das maquininhas de cartão de crédito Mulvi Pay, será o provedor oficial de soluções de pagamento para os expositores da feira. As máquinas do Banese Card aceitam as principais bandeiras de cartão de crédito do mercado, o que facilita a venda dos expositores, especialmente para os turistas de outros estados.

“Essa era uma parceria que há muito vínhamos tentando, e que conseguimos firmar para a Expo 2026. Durante a feira o, Banese Card oferecerá gratuitamente aos expositores as maquininhas Mulvi Pay, e com taxas inéditas no mercado, justamente para fazer com que as vendas sejam impulsionadas. Além disso, também estarão disponíveis outras soluções de pagamento e de gestão de negócios que certamente ajudarão na organização das contas e na captação de mais clientes”, apontou o empresário e idealizador da Expo Verão, Alexandre Porto.

O gerente comercial do Banese Card, André Hora, informou, ainda, que os expositores que já têm cadastro junto à empresa serão migrados para a tabela de preços e taxas especiais da Expo Verão. “A missão do Banese Card, que assim como a Expo Verão é genuinamente sergipana, é potencializar os negócios locais, entregando meios e soluções de pagamento que favoreçam o crescimento dos empreendimentos. E por sabermos da importância da feira, criamos condições especiais para que os expositores possam ter melhores vendas no débito, crédito ou Pix. Foi tudo planejado para ajudar a potencializar as vendas durante o evento”, ressaltou André Hora.

Evento bem-conceituado

O coquetel foi bastante prestigiado, e contou com a presença de expositores, empresários e autoridades locais, a exemplo do secretário de estado do Turismo, Marcos Franco; do secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação da capital, Dilermando Júnior; do presidente da Emsetur, Fabiano Oliveira; dos vereadores por Aracaju, Elber Batalha e Lúcio Flávio; do diretor comercial do Banese Card, Carlos André Diniz; do assessor da superintendência do Sebrae, Marcos Barreto; e de artistas sergipanos, como Isaac Borges, Fábio Lima, Chiko Queiroga, e Dedé Brasil.

A importância da primeira grande feira do calendário anual sergipano foi enaltecida pelo secretário de estado do Turismo, Marcos Franco. “É um evento que tem se consolidado no calendário ano após ano, e do qual somos parceiros, porque ele gera emprego imediato e renda para a nossa gente, ou seja, qualidade de vida para o povo sergipano. E a prova dessa importância é que há três meses do evento, cerca de 60% dos stands já foram comercializados, números positivos, assim como os que o turismo sergipano tem registrado”, evidenciou o secretário.

Já o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Aracaju, Dilermano Júnior, parabenizou a visão empreendedora de Alexandre Porto, ao realizar um evento que tem gerado muitos negócios e empregos, e que tem agido como atrativo turístico, e desenvolvedor do empreendedorismo local e de fora do estado. “O empreendedorismo contagia, e a Expo Verão transforma um só espaço em muitos negócios, além de nos ajudar a ter um melhor desenvolvimento, com geração bacana de emprego, e por isso ela é muito bem-vinda em nossa cidade”, declarou o secretário municipal.

E por falar em geração de renda, esse é um dos motivos que fazem com que Rudhy Wilson Santos Souza, empreendedor, junto com a esposa na área de confecção moda praia, esteja participando pela 4ª vez da feira. A produção das peças é feita no município de Porto da Folha, e a loja tem sede em Aracaju. Segundo ele, ter participado da Expo Verão tem sido uma excelente vitrine para a marca.

“Financeiramente o retorno é muito bom, mas além dessa questão, estar na feira tem aberto diversas portas para nós, como novas conexões, parcerias, mais seguidores no Instagram, e vendas ao longo do ano que são resultado da nossa presença na Expo Verão. Por isso que antes mesmo da edição 2025 acabar a gente garantiu o stand para a do ano que vem”, declarou o empreendedor.

A primeira participação de Adrielly Montes Dias e da mãe, na Expo Verão, foi na edição deste ano de 2025. Elas comercializaram tapioca e comidas típicas, e por terem tido um excelente resultado, já fazem parte do grupo de expositores da edição 2026.

“O retorno que tivemos aconteceu em vários âmbitos: na renda que obtivemos, na quantidade de seguidores nas redes sociais, de pessoas influentes que passaram a ser nossos clientes, na maneira que passamos a enxergar o negócio e no abrir nossos olhos e horizontes sobre participar de feiras, porque até então só havíamos estado em feiras pequenas, e ela, por ser grande, nos mostrou um outro mundo”, revelou Adrielly Dias. Mais informações sobre a Expo Verão podem ser obtidas pelo WhatsApp (79) 9.9909 3267 ou e-mail comercial1@exitose.com.br

Texto e foto Andréa Moura