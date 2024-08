Avon anuncia a entrada no varejo em parceria com a Soneda Casa de Beleza

Produtos passarão a ser oferecidos em lojas Soneda Casa de Beleza e marcam estreia da Avon em um canal até então inédito no Brasil

Em um passo estratégico no mercado brasileiro, a Avon anuncia seu ingresso no varejo físico – uma frente inédita no país, em que já atua com mais de 1,8 milhão de Consultoras de Beleza e no e-commerce. Estarão disponíveis, a partir de 9 de agosto em lojas da renomada Soneda Casa de Beleza, maquiagens Avon e Color Trend, produtos Renew, Avon Care, além de cabelos com Advanced Techniques.

“Avon é uma marca forte, querida, desejada e diferenciada. Por isso, estamos expandindo seu alcance em múltiplas ocasiões e experiência de compra. Com isso, todos os canais ganham potência”, destaca João Paulo Ferreira, CEO da Natura, operadora da marca Avon na América Latina. O executivo ainda explica que a novidade faz parte de um plano estratégico de fortalecimento e inovação da Avon, que já incluiu a recente inauguração do Centro de Inovação Global no Brasil – estabelecido em Cajamar (SP), cujo intuito foi se aproximar do maior mercado da marca no mundo.

O vice-presidente de negócios da Avon, Agenor Leão, ressalta a liderança da Avon em maquiagem no Brasil e seu vanguardismo em skincare. “Avon tem uma posição privilegiada no mercado porque materializa atributos de qualidade, diferenciação e diversidade para milhões de pessoas. Com a entrada no varejo, a vocação de democratização da beleza também é fortalecida”, pontua Leão.

Para Minoru Kamachi, CEO da Soneda Casa de Beleza, a parceria fortalece o crescimento e a credibilidade gerada ao mercado pela companhia criada por sua família em 2018. “Para nós, é motivo de orgulho sermos escolhidos como parceiro estratégico B2B e fazermos parte dessa chegada da Avon no mercado de beleza especializado. É um reconhecimento do nosso trabalho”, diz o executivo.

Sobre a Avon

A Avon faz parte do grupo Natura &Co desde 2020. Marca fundada em 1886, tem como missão democratizar a beleza e promover o empreendedorismo feminino. Presente no Brasil desde 1958, o país abriga sua maior operação. O portfólio diversificado da Avon inclui produtos inovadores e de alta tecnologia, com marcas mundialmente reconhecidas, como as linhas de maquiagem Power Stay e Color Trend, linhas de cuidados Renew e Avon Care e os perfumes Far Away e 300km. Além disso, também oferece uma ampla gama de itens para Moda & Casa, ampliando ainda mais a oferta de produtos para seus consumidores. Para obter mais informações sobre a Avon, visite o site.

Sobre a Soneda

A Casa da Beleza (www.soneda.com.br) A Soneda A Casa da Beleza foi criada em 2018 pela família Kamachi após a aquisição da rede Perfumaria 2000. Hoje, tem 43 lojas distribuídas por 16 cidades: São Paulo, Atibaia, Amparo, Rio Claro, São Bernardo do Campo, Santo André, Diadema, Mauá, Guarulhos, Ferraz de Vasconcelos, Mairiporã, Caieiras, Franco da Rocha, Taboão da Serra, Santos e Guarujá. No total, emprega mais de 800 funcionários diretos e mantém, desde junho de 2020 um canal de e-commerce com 11 mil SKUs e que já representa 3% das suas vendas. Mensalmente, a rede atende mais de 650 mil clientes e mantém um mix total de produtos em torno de 20 mil SKUs. Segundo dados da Nielsen, no Estado de São Paulo a Soneda tem 30% do market share de perfumaria auditadas e 11% em todo o território nacional.

Foto Marcos Suguio.

Da assessoria