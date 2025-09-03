Balanço da Fazenda aponta cenário de equilíbrio fiscal e investimentos em Aracaju

Aracaju mantém um cenário sólido de responsabilidade fiscal. É o que demonstra o relatório de gestão das finanças da Prefeitura de Aracaju, referente ao primeiro quadrimestre de 2025, apresentado nesta quarta-feira, 3, durante audiência pública na Câmara Municipal de Vereadores, pelo secretário municipal da Fazenda, Sidney Thiago, e a secretária-executiva institucional, Mayara Teixeira.

Os representantes da pasta compareceram ao Legislativo para detalhar o desempenho da capital, destacando o cumprimento das metas estabelecidas nos primeiros quatro meses, com o fortalecimento da arrecadação e a ampliação da capacidade de investimento do município sem comprometer o equilíbrio das contas públicas.

O relatório tem como objetivo dar transparência à população, apresentando o comportamento das receitas, despesas e dos principais indicadores fiscais do município.

“Esse resultado é fruto de um trabalho sério de planejamento e gestão responsável, mas também do compromisso do Executivo em respeitar o papel do Legislativo e vir a esta Casa prestar contas, não apenas aos vereadores, mas a toda a população aracajuana”, destacou Sidney Thiago.

Na oportunidade, o secretário afirmou que, mesmo com o congelamento do IPTU, o município não sofreu perdas financeiras, o que reforça a eficiência da gestão fiscal.

“Destaco nesse primeiro quadrimestre, a arrecadação de receitas próprias, na qual tivemos aumento de 3,3%, mesmo sendo concedido o congelamento do IPTU prometido pela prefeita durante a campanha eleitoral, e devidamente cumprido no momento de cobrança do IPTU em janeiro de 2025. Então, mesmo com esse congelamento, o município não teve nenhum tipo de perda financeira em sua arrecadação”, completou.

A Receita Total do município alcançou R$ 4,28 bilhões, registrando crescimento de 26,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse resultado foi impulsionado, sobretudo, pelas Receitas Correntes, que somaram aproximadamente R$ 4 bilhões, com destaque para o crescimento expressivo das Receitas Patrimoniais, cuja variação superou 500%.

Do lado das despesas, os números também apontam para equilíbrio e avanço. O montante total chegou a R$ 3,72 bilhões, um crescimento de 10,6% em comparação com 2024. As Despesas Correntes, puxadas principalmente pela folha de pessoal e encargos sociais, representaram quase metade do orçamento, mas a Prefeitura conseguiu ampliar significativamente os investimentos, que atingiram R$ 559,6 milhões, o que representa um salto de 42% em relação ao ano passado.

Outro dado positivo foi a redução da Dívida Consolidada Líquida, que caiu de R$ 697,8 milhões em dezembro de 2024 para R$ 424,6 milhões em abril de 2025, representando queda de quase 40%. O município também apresentou Resultado Primário positivo e manteve a Despesa com Pessoal dentro dos limites prudenciais e legais da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Durante a apresentação dos dados, a secretária-executiva institucional da Fazenda, Mayara Teixeira, reforçou a importância de apresentar com clareza e eficiência as ações da gestão.

“Os resultados alcançados mostram não apenas o fortalecimento da arrecadação, mas também o compromisso da gestão em aplicar os recursos de maneira eficiente, garantindo sustentabilidade das contas públicas e respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal”, afirmou.

Foto: Luanna Pinheiro