Banco do Nordeste anuncia recompra de cotas do Finor em leilão na B3

O Banco do Nordeste (BNB), atuando como banco operador do Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor), anunciou a realização do 2º Leilão de oferta de compra das cotas escriturais do fundo. O evento ocorrerá na B3 S/A e envolverá a recompra de 1,1 bilhão de cotas, representando 80% do total emitido pelo Finor, ao preço de R$ 1,06 por lote de mil cotas. O leilão será realizado no próximo dia 21 de março, das 14h às 15h, podendo o volume negociado chegar a R$ 1,16 bilhão. O pagamento será à vista, em moeda corrente do País.

Os titulares de cotas escriturais do Finor interessados em participar do leilão devem contatar uma Corretora de Títulos e Valores Mobiliários credenciada na B3 S/A e autorizá-la a realizar a negociação. Para cotas custodiadas no Banco do Nordeste, é necessária a transferência de sua propriedade fiduciária para a B3 S/A, utilizando o extrato de movimentação de cotas escriturais do Finor como documentação.

O edital do leilão será publicado no dia 14 de março de 2025 nos sites da B3 S/A e do Banco do Nordeste.

Sobre o Finor

O Finor é um fundo de investimento criado para promover o desenvolvimento econômico da Região Nordeste do Brasil, além de partes dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. O fundo permitia que empresas deduzissem parte do imposto devido, direcionando recursos para projetos aprovados pela Sudene ou pelo então Ministério da Integração Nacional.

O público-alvo do Finor inclui cotistas, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas de qualquer parte do Brasil, e empresas beneficiárias, localizadas na área de atuação da Sudene, que são regidas pela lei das sociedades por ações e tinham seus projetos aprovados para receber os recursos do fundo.

Os valores foram aplicados em projetos incentivados ou em projetos próprios, contribuindo para o desenvolvimento sustentável das regiões atendidas.