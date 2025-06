Banco do Nordeste disponibiliza financiamento para retrofit de imóveis nos centros urbanos

Setor da construção civil pode acessar linha de crédito com saldo de R$ 5 bilhões em 2025

Empresários interessados em requalificar prédios antigos nos centros urbanos para utilização como comércio ou residência podem acessar linha de crédito do Banco do Nordeste (BNB) com saldo de R$ 5 bilhões, em 2025. O processo conhecido como retrofit é financiado com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

Os projetos podem ser financiados pela linha FNE Industrial com prazos de até 15 anos, sendo até cinco deles de carência.

Segundo o diretor de Negócios do BNB, Luiz Abel Amorim, a operação de retrofit é voltada, especialmente, a construtoras. “As empresas que têm interesse em revitalizar prédios antigos podem contratar o crédito diretamente com o Banco e também realizar projetos via parceria público-privava (PPP). Além do estímulo ao negócio em si, essas ações ajudam a movimentar a economia e atraem público para centros urbanos”, afirma. O gestor explica que os R$ 5 bilhões da linha FNE Industrial estão disponíveis para toda área de atuação do BNB, que engloba estados nordestinos e parte de Minas Gerais e Espírito Santo.

Revitalização de centros urbanos

O uso do FNE para projetos de retrofit foi autorizado pelo Conselho Deliberativo da Sudene (Condel) para estimular a reocupação das áreas centrais das cidades, recuperando atividades econômicas, principalmente, em centros históricos.

Além disso, a medida atende a anseio dos estados para um melhor planejamento urbano que minimize problemas de moradia, já que há um volume expressivo de habitações ociosas em contrapartida a um déficit habitacional que, no Nordeste, chega a 1,7 milhão de domicílios.

Ascom Banco do Nordeste