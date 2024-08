BANCO DO NORDESTE E MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL LANÇAM ACREDITA NO PRIMEIRO PASSO EM SERGIPE

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Wellington Dias, o presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara, e o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, assinaram, nesta sexta-feira, 16, em Aracaju, convênio para a oferta de crédito a pessoas inscritas no Cadastro Único e no programa Bolsa Família. A ação marcou o lançamento estadual do programa Acredita no Primeiro Passo, em Sergipe, que visa estimular o empreendedorismo entre os beneficiários de programas sociais. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, também participou do evento.

O programa Acredita no Primeiro Passo irá oferecer um Fundo Garantidor de Operações (FGO) para estimular a oferta de crédito produtivo a microempreendedores. Entre as facilidades estão a dispensa de avalista nas operações e a taxa de juros entre 0,74% a 0,82% ao mês.

Pelo Banco do Nordeste, os recursos podem ser contratados pelo programa de microcrédito Crediamigo.

Segundo o presidente do BNB, Paulo Câmara, em pouco mais de um mês do lançamento do programa já foram feitas mais dez mil operações, atingindo R$ 90 milhões na Região. “Aqui em Sergipe, eu não tenho dúvida, nós vamos fazer muito mais, com mais rapidez e agilidade”, afirmou.

A comerciante Andrea Vieira, que trabalha há 25 anos com artesanato no Mercado Thales Ferraz, em Aracaju, estava feliz em entrar no Acredita. “Quando eu pegar esse empréstimo, vou usar para comprar produtos à vista. Aí, lógico que vou ter mais desconto”, afirma.

Recursos para Banese

Durante o evento de lançamento do Acredita no Primeiro Passo, os presidentes do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, e do Banco do Estado de Sergipe (Banese), em exercício, Wesley Teixeira Cabral, assinaram contrato para novo repasse de R$ 150 milhões, em financiamentos operados pelo Banese.

Com o contrato, o banco estadual eleva de R$ 250 milhões para R$ 400 milhões os créditos em parceria com o BNB.

O Banese irá disponibilizar os valores aos beneficiários considerados prioritários: clientes de mini, micro, pequeno e pequeno-médio portes. O funding estará disponível na rede de 63 agências do banco.

