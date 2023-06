Banco do Nordeste financia R＄ 25 milhões para expansão de grupo educacional em Aracaju

Criado há 61 anos, Colégio Arquidiocesano passa a incorporar todos os níveis de ensino em prédio único. Assinatura do contrato de crédito foi feita durante visita do presidente do BNB a Sergipe

O Banco do Nordeste assinou contrato de crédito com o colégio Arquidiocesano, destinado à ampliação e modernização do prédio escolar. Com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), o contrato de R$ 25,1 milhões foi assinado na tarde desta quinta-feira (17), na superintendência estadual do BNB, no centro de Aracaju.

A solenidade fez parte da visita do presidente do Banco do Nordeste, José Gomes da Costa, ao estado de Sergipe. Também assinaram o contrato o superintendente estadual César Santana e os sócios do grupo empresarial, Jorge Mitidieri, Bernardino Mitidieri e Demócrito Gonçalves.

“É um investimento em grande escala, porque o antigo prédio, que ganhou recentemente três novos blocos, todo ele foi posto abaixo para ser construído de novo. Então essa parceria que o Banco do Nordeste tem com o grupo, e agora com o Arquidiocesano, dá essa condição de expandir os serviços educacionais. Temos certeza de que todos ganhamos com isso”, declarou o diretor pedagógico do colégio Arquidiocesano, Fernando Monteiro.

Criado há 61 anos em Aracaju, o colégio Arquidiocesano foi adquirido pelo grupo Master em julho do ano passado. Em nova formatação, os alunos dos dois endereços passaram a ser acolhidos em uma única unidade, no bairro Farolândia, com todos os investimentos necessários para a manutenção dos serviços educacionais. Agora, o espaço passa a incorporar todos os níveis de ensino, do Infantil ao Ensino Médio.

“Investir em educação é investir no presente para colher lá na frente. Os jovens se preparam para serem novos trabalhadores e empreendedores, para reforçar de fato o mercado e consolidar, aos poucos, a força da economia regional. Por isso, assinar este contrato, como todos os demais recursos que aplicamos em Sergipe, nos deixa satisfeitos e firmes no propósito de desenvolver a Região”, afirmou o superintendente estadual do Banco do Nordeste, César Santana.

Para o presidente do BNB, José Gomes da Costa, a assinatura do contrato de crédito serviu para finalizar bem o roteiro da visita estadual. A agenda de compromissos incluiu encontro com gestores locais, visitas a empresas e a representantes da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio) e da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe (Faese).

“Pudemos conhecer parte do cenário econômico sergipano, do ponto de vista urbano e rural. Conversamos e alinhamos formas de manter a qualidade das aplicações de crédito no estado, que somaram R$ 1,8 bilhão em 2021. E a assinatura do contrato com o grupo empresarial simboliza bem a missão do BNB, porque colabora para desenvolver um dos pilares socioeconômicos de qualquer território, que é o setor educacional”, disse o presidente.

Orçamento 2022

O Banco do Nordeste dispõe de previsão orçamentária de R$ 2 bilhões para aplicações em Sergipe em 2022, sendo R$ 1,36 bilhão com recursos do FNE e R$ 660 milhões para o programa de microcrédito urbano (Crediamigo).

Fonte e foto BNB