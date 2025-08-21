Banco do Nordeste inaugura duas unidades do Crediamigo em Itabaiana

Empreendedores e empresários de Itabaiana participam da inauguração de duas unidades do programa de microcrédito urbano do Banco do Nordeste (BNB), o Crediamigo, nesta sexta-feira (22).

Às 9 horas, será inaugurada uma unidade na Rua Antônio Dutra, nº 784, no Centro do município. E logo em seguida, às 11 horas, o programa abre um ponto de atendimento no Shopping Peixoto, na entrada da cidade. Este último endereço substitui a unidade desativada na Avenida Doutor Luiz Magalhães.

Além de Itabaiana, as duas unidades atenderão juntas a outros cinco municípios da região Agreste: Areia Branca, Campo do Brito, Macambira, Malhador e São Domingos. No primeiro semestre, o Crediamigo registrou mais de 97 mil empreendedores beneficiados pelo microcrédito urbano na região. A ampliação é de 6,2% em relação ao ano anterior.

Ascom Banco do Nordeste