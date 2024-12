Banco do Nordeste lança plataforma de educação com cursos gratuitos

O Banco do Nordeste (BNB) lançou, essa semana, a Plataforma de Educação Corporativa para oferecer cursos gratuitos a clientes, fornecedores, parceiros e sociedade. As formações são focadas em temas essenciais para o desenvolvimento pessoal e profissional, como Educação Financeira, Desenvolvimento Regional, Negócios e Finanças, Comunicação, Estratégia e Planejamento, Microcrédito Urbano, Empreendedorismo e Responsabilidade Socioambiental e Climática, dentre outros.

A plataforma está disponível na Internet (clique aqui para acessar) e utiliza ferramentas de áudio e vídeo para facilitar o aprendizado. Para ter acesso ao conteúdo, o usuário precisa fazer um cadastro.

Segundo a diretora da Administração do BNB, Ana Teresa Barbosa, o objetivo é capacitar e aprimorar habilidades por meio de uma aprendizagem contínua e dinâmica. “Cumprindo a sua missão como banco público de desenvolvimento, o BNB abre as suas portas para o mercado e para o mundo. Há cursos que são voltados a atividades profissionais, mas há outros que são importantes para gestão financeira pessoal ou da família. Estamos compartilhando esse conhecimento com todos os que compõem a sociedade “, afirma.

Fonte BNB