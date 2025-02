Banco do Nordeste movimenta R$ 35 milhões no Sealba Show

Produtores rurais assinaram contratos com o BNB na quarta edição do Sealba Show, realizado de 5 a 8 de fevereiro em Itabaiana, na região agreste de Sergipe

O Banco do Nordeste (BNB) contou com estande para divulgação de produtos e serviços, além da prospecção de novos clientes e da renegociação de dívidas, com base na Lei 14.554/2023. Na ocasião, produtores rurais assinaram 30 contratos com oito agências: Aracaju Jardins, Aracaju Siqueira Campos, Boquim, Itabaiana, Laranjeiras, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Glória e Simão Dias.

Entre os contratos, destaque para o financiamento de equipamentos, implementos agrícolas e comercialização de milho, além de contratações do Cartão BNB para mecanização do plantio.

Patrocinador do evento, o BNB também prestou atendimento em um estande especializado na Arena institucional. Equipes de crédito divulgaram produtos e serviços, com destaque para linhas de financiamento rural.

Nas três primeiras edições, o BNB também atuou como patrocinador master e contratou mais de R$ 53,9 milhões (somadas as três participações), em 69 contratos de financiamento.

A produtora Verônica Oliveira é cliente Banco do Nordeste há seis anos e trabalha com o cultivo de milho na cidade de Inhambupe, no estado da Bahia. Com o crédito do Cartão BNB, ela pretende otimizar sua produção, apostando na mecanização do plantio. A empresária destacou o compromisso do banco com as mulheres do agronegócio. “O Banco do Nordeste é a raiz do nosso investimento, vem tudo dele. Você se organiza e vê tudo do que ele te fornece. Você adquire desde a semente, as máquinas, o pagamento de funcionário, tudo. Eu venho do BNB. Hoje eu consegui um crédito que vai me possibilitar comprar um drone e uma plantadeira nova. Na nossa janela de plantação, que é curta, isso ajuda muito”, reforça.

“O Banco do Nordeste é parceiro de primeira linha do produtor rural, por isso sempre patrocina o Sealba Show, que se consolidou como o principal evento do agronegócio em Sergipe e um dos mais importantes da região. Tanto o pequeno quanto o grande produtor encontram no BNB o crédito certo para investir e progredir, porque nossas equipes desempenham um atendimento de qualidade e de acordo com as necessidades de financiamentos de toda a área rural”, disse o superintendente estadual do BNB, César Santana.

O evento

O Sealba Show é uma realização da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe (Faese), com a correalização do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), apoio da Prefeitura de Itabaiana, e patrocínio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/Sergipe), Banco do Nordeste, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Banese e Governo de Sergipe.

Texto e foto ascom BNB