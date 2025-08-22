Banco do Nordeste promove turismo no estado com Guia Sergipe Trade Tour

De janeiro a junho, o BNB registra R$ 30 milhões em recursos aplicados a empreendimentos do segmento do turismo em Sergipe

Representantes do trade turístico participam do lançamento da 19ª edição do guia Sergipe Trade Tour. Patrocinado pelo Banco do Nordeste (BNB), o projeto apresenta conhecimento aprofundado sobre belezas, roteiros turísticos, culturais, históricos e a gastronomia sergipana. O evento será na próxima terça-feira (26), às 19h, no Hotel Sesc Atalaia, na Orla da Atalaia em Aracaju.

Além de patrocínio a eventos do segmento do turismo, o BNB atua como financiador de empreendimentos. De janeiro a julho, o Banco do Nordeste atingiu o total de R$ 29,9 milhões em aplicações realizadas em Sergipe. O maior volume de crédito foi destinado a bares e restaurantes, com R$ 9,8 milhões. Em seguida, estão os setores de locação de transportes e receptivo turístico, com R$ 8,4 milhões, e o setor de hotéis, pousadas e resorts, com R$ 6,4 milhões.

Em 2024, em relação ao ano anterior, empresas do segmento de turismo ampliaram em 60% os investimentos com recursos do BNB, totalizando R$ 57,1 milhões em contratações em Sergipe.

SERVIÇO

Lançamento do Guia Sergipe Trade Tour

Data: 26 de agosto (terça-feira, às 19h)

Local: Hotel Sesc Atalaia – Av. Santos Dumont, 737, Atalaia, Aracaju

Ascom BNB