Banco do Nordeste recebe Prêmio Nacional de Inclusão Socioeconômica

Reconhecimento do MDS destaca ações do Banco no microcrédito e inclusão produtiva. Empreendedora de Lagarto, dos ramos de estética e semijoias, começou na garagem de casa e foi premiada por Sergipe

O Banco do Nordeste do Brasil (BNB) foi agraciado, nesta terça-feira (29), com o Prêmio Nacional de Inclusão Socioeconômica, na categoria Empreendedorismo e Fomento, concedido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), em cerimônia realizada em Brasília.

A premiação reconhece instituições e entes públicos que contribuem para a inclusão produtiva e a redução da dependência de programas sociais por meio de iniciativas sustentáveis. O BNB conquistou o primeiro lugar nacional entre as instituições financeiras participantes do Programa Acredita no Primeiro Passo, promovido pelo MDS.

“Receber esse prêmio reforça o papel do Banco do Nordeste como um instrumento de transformação social. Cumprindo a missão que nos foi dada pelo presidente Lula, estamos presentes onde o Brasil mais precisa de oportunidades, ajudando milhares de famílias a empreenderem e construírem um futuro com mais dignidade”, declarou o presidente do BNB, Paulo Câmara

O evento contou com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias.

“Nada se faz só. Estamos aqui vivendo um momento de agradecimento. Então, em nome do governo do presidente Lula gostaria de agradecer. Estou encantado com a forma com que crescem os parceiros, as instituições financeiras, empresas e com a animação dos empreendedores. Esse é o caminho. Estamos fazendo aqui um campeonato do bem”, ressaltou o ministro.

No último ano, o Banco do Nordeste destinou mais de R$ 550 milhões em microcrédito produtivo e orientado para beneficiários do CadÚnico, com taxas de juros reduzidas.

Os recursos foram viabilizados no âmbito do programa Acredita no Primeiro Passo, do MDS, operacionalizado via Crediamigo – programa de microcrédito do BNB, considerado o maior da América Latina. Os financiamentos beneficiaram 60 mil clientes, dos quais quase 70% são mulheres.

Orçamento triplicado para 2025

De acordo com o presidente Paulo Câmara, o orçamento para atender esse público em 2025 será de R$ 1,6 bilhão, mais do que o triplo do valor executado em 2024. Nos quatro primeiros meses do ano, o BNB já contratou R$ 315 milhões, beneficiando 34 mil clientes em toda a sua área de atuação, que compreende os nove estados do Nordeste, além de parte de Minas Gerais e do Espírito Santo.

Inspiração de Sergipe

Durante a solenidade, onze clientes do Crediamigo foram homenageados, representando cada estado da área de abrangência do Banco. Uma das histórias que chamaram atenção foi a da sergipana Alana Carvalho, do município de Lagarto. Aos 23 anos, ela trabalha com design de cílios e na venda de semijoias, mas iniciou a trajetória atendendo clientes na garagem de casa.

Alana teve acesso a microcrédito individual e conseguiu ampliar o espaço de trabalho, além de captação de novos clientes. Por estar inscrita no CadÚnico, foi contemplada pelo Programa Acredita, o que a impulsionou a conseguir um ambiente maior e mais confortável, com expansão do negócio e da renda.

Ascom BNB – Foto: Roberta Aline/MDS