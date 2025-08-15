Banco do Nordeste registra melhor primeiro semestre de seus 73 anos de história

Foram R$ 34,8 bilhões em contratações (+19,2%), R$ 29,1 bilhões em desembolsos (+7,7%) e R$ 1,38 bilhão de lucro líquido (+35,6%) — os maiores valores nominais já registrados pelo BNB

O Banco do Nordeste (BNB) alcançou, no primeiro semestre de 2025, o melhor desempenho em seus 73 anos de história. De janeiro a junho, o BNB contratou R$ 34,8 bilhões, um crescimento de 19,2% em relação ao mesmo período de 2024; desembolsou R$ 29,1 bilhões (+7,7%) e obteve lucro líquido de R$ 1,38 bilhão (+35,6%).

Destaca-se também o Resultado Operacional de R$ 2,2 bilhões, com alta de 17,8% em relação ao primeiro semestre de 2024, além do crescimento de 18,3% no programa de microcrédito urbano, Crediamigo, que encerrou o período com R$ 6,5 bilhões contratados.

Os dados foram apresentados em live realizada pela instituição nesta quinta-feira, 14 de agosto. Os resultados refletem, principalmente, o crescimento da carteira de crédito administrada e o aumento das receitas com prestação de serviços.

“O crescimento recorde de todos os indicadores mostra que estamos cumprindo a missão dada pelo presidente Lula de ampliar e democratizar o acesso ao crédito. A expansão dos negócios, aliada ao resultado financeiro, é fruto da maior eficiência operacional da instituição, que busca constantemente atender melhor seus clientes e contribuir para elevar a qualidade de vida da população”, afirma o presidente do BNB, Paulo Câmara.

A carteira de crédito administrada pelo Banco manteve-se em patamar elevado, totalizando R$ 165,7 bilhões — um crescimento expressivo de 15,7% em relação ao mesmo período do ano anterior.

“O Banco do Nordeste tem fortalecido sua estrutura e seus processos, trazendo mais dinamismo à jornada dos clientes, ao oferecer produtos e serviços que os atendam de forma mais completa. Nesse contexto, o BNB tem buscado diversificar suas fontes de financiamento, por meio de parcerias com instituições multilaterais e financeiras voltadas ao desenvolvimento e à inovação, como BNDES e Finep, além da emissão de instrumentos de dívida no mercado de capitais. O objetivo é ampliar os recursos para investimentos sustentáveis, com potencial de gerar impactos sociais e ambientais positivos no longo prazo”, explica o diretor financeiro e de crédito, Wanger Rocha.

O BNB segue como parceiro estratégico das Micro e Pequenas Empresas (MPE), com 21 mil novas contratações no primeiro semestre de 2025, totalizando R$ 2,9 bilhões em operações de crédito para esse segmento.

Por meio de seu programa de microcrédito rural, Agroamigo, o Banco contratou R$ 4,4 bilhões em mais de 330 mil novas operações de crédito. Um desempenho que reforça a posição do Banco do Nordeste como a instituição preferida dos micro e pequenos empreendedores em sua área de atuação.

A inadimplência acima de 90 dias da carteira própria do BNB foi de 3,6% ao final do semestre, representando uma elevação de um ponto percentual em relação ao mesmo período de 2024.

A rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido Médio ficou em 20,4% ao ano, crescimento de 1,5 ponto percentual frente ao primeiro semestre de 2024 — reflexo do aumento do Resultado Líquido, mesmo diante da elevação do Patrimônio Líquido, impulsionado pela subscrição de novas ações realizada em setembro de 2024.

