Banco do Nordeste vai investir R$ 2,7 bilhões no estado de Sergipe

O Banco do Nordeste (BNB) aplicou R$ 2,5 bilhões em Sergipe, no ano passado, abrangendo 195 mil operações de crédito realizadas com todos os setores produtivos do estado. O superintendente estadual da instituição financeira, César Santana, destaca o resultado e aponta avanços em áreas estratégicas, como microcrédito, agricultura familiar e crédito para micro e pequenas empresas.

Para este ano, o gestor anuncia orçamento de R$ 2,7 bilhões, disponibilizados para impulsionar a economia local. “O Banco do Nordeste é o principal parceiro do crédito para o empresário e o empreendedor urbano e rural, por isso temos ampliado a participação entre todos os segmentos. Por isso o orçamento para 2025 é ainda maior, para atender às necessidades do setor produtivo, que gera renda e empregos em Sergipe”, ressalta.

Avanços

Do total financiado ano passado, em Sergipe, R$ 1,25 bilhão foi destinado a atividades do comércio e serviços; R$ 1,03 bilhão para o setor rural; R$ 26,4 milhões para infraestrutura; R$ 172,9 milhões para a indústria e R$ 21 milhões para o turismo.

Em relação ao contratado em 2023, os setores do turismo (+63%), da indústria (+62,2%) e de comércio e serviços (+13,4%) foram os que obtiveram maiores incrementos nos valores financiados.

Em relação ao microcrédito, aportado pelos programas Crediamigo (microfinança urbana) e Agroamigo (microfinança rural), os valores financiados ano passado somaram R$ 823,5 milhões, com crescimento de 23% no comparativo com o contratado em 2023. O levantamento por programa contabiliza R$ 486,9 milhões financiados pelo Crediamigo, com incremento de 12,7%, e R$ 336,6 milhões pelo Agroamigo, representando aumento de 45,4% na mesma métrica de comparação.

Já as micro e pequenas empresas (MPEs) sergipanas contrataram R$ 310,4 milhões com o BNB em 2024, em mais de 2.400 operações de crédito. O quantitativo financiado é 6,8% a mais do contratado no ano anterior.

