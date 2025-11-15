Banese apoia a realização do Pré-Caju 2025 e disponibiliza vários benefícios

Com o apoio à maior prévia carnavalesca do Brasil, o Banco dos sergipanos fomenta a economia local e ainda contribui para que Sergipe figure entre os destinos mais buscados do país

O Banese e o Banese Card são apoiadores oficiais da realização da maior prévia carnavalesca do país, o Pré-Caju 2025, que tem início nesta sexta-feira, 14, e acontecerá até o dia 16 de novembro, na Orla de Atalaia, em Aracaju. E os foliões que forem curtir a festa, clientes e não clientes dessas empresas, terão acesso a ações de ativação de marca que deixarão a festa ainda melhor. E as facilidades já começam no momento de garantir a participação na folia, quando clientes Banese Card poderão comprar os abadás para os blocos ou ingressos para o Camarote Aju em até dez vezes sem juros usando o verdinho.

Com o intuito de garantir maior conforto e comodidade, em todos os dias de Camarote Aju será disponibilizada uma entrada exclusiva para clientes Banese Card Elo Nanquim. Para quem possui o verdinho, haverá a possibilidade de tentar a sorte na grua de prêmios instalada dentro do Camarote. Para o público em geral, em todos os dias do espaço onde acontecerão os shows à noite, haverá distribuição de brindes.

Já na avenida, durante o desfile dos blocos, haverá distribuição de brindes para o público em geral, e uma ação bem legal para refrescar os foliões e amenizar o calor. Serão disponibilizados para os clientes Banese Card, ao longo do percurso, ponto de hidratação e banheiro exclusivo.

Além desses benefícios, também foram realizadas promoções culturais nas redes sociais com parceiros, que presentearam clientes ativos do Banese Card e do Banese com kits para os blocos ‘Torcida’, com Xanddy Harmonia, e ‘Vem com o Gigante’, comandado por Léo Santana. Também foram sorteados clientes para aproveitar o Pré-Caju em cima do trio Arraiá do Povo, que terá animação do cantor sergipano Natanzinho Lima, que sairá no domingo, atração patrocinada pelo Grupo Banese.

Pré-Caju e desenvolvimento local

Na edição passada, o Pré-Caju, considerado um dos maiores eventos de rua do país, reuniu mais de 400 mil foliões, que se divertiram durante os três dias de festa. Com a capital sergipana fervilhando de visitantes e de turistas de várias regiões brasileiras, inclusive, do exterior, a prévia carnavalesca se mostra como um forte impulsionador da economia local. Além disso, ajuda Sergipe a figurar entre os destinos mais buscados do país.

Vale destacar que, em 2024, segundo dados da organização da prévia, foram gerados cerca de 20 mil empregos, entre diretos e indiretos, impulsionando mais de 70 setores da economia local, como hotelaria, bares, restaurantes, transporte e comércio ambulante, contribuindo para o desenvolvimento econômico do estado.

O presidente do Banese, Marco Antônio Queiroz, ressalta a importância de o Banese apoiar mais uma edição do Pré-Caju, e comenta que se trata de um dos eventos mais marcantes do calendário festivo sergipano. De acordo com Marco Queiroz, eventos que promovam a geração de trabalho, emprego e renda, e que ajudem a movimentar e aquecer a economia local, sempre contarão com o apoio do banco dos sergipanos.

“O Pré-Caju movimenta a economia em diversas cadeias de produção, fortalece o turismo, gera emprego e renda, e celebra a alegria e a identidade do nosso povo. Além disso, leva a força e a beleza do nosso estado para milhares de pessoas em todo o país, e consequentemente, as marcas dessas duas potências sergipanas que são o Banese e o Banese Card. Portanto, ser apoiador desse grande evento é reafirmar o compromisso do Banese com o desenvolvimento de Sergipe, e com tudo aquilo que impulsiona o crescimento da economia sergipana e o bem-estar da nossa gente”, declarou.

Ascom Grupo Banese – Foto Johnny Canon