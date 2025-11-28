Banese apoia realização do Cariri Cangaço 2025 e ajuda a fomentar a cultura nordestina

O Banese, por meio do Instituto Banese, é apoiador da edição 2025 do Cariri Cangaço, o maior encontro nacional e itinerante dedicado ao estudo e à divulgação da história do cangaço e das culturas do sertão, que acontece no município de Poço Redondo até domingo, 30 de novembro. Ao apoiar o evento, o banco dos sergipanos reforça o compromisso de ser, além de fomentador do desenvolvimento econômico de Sergipe, promotor e guardião da cultura do estado. Esta é a segunda vez que o município do alto sertão sergipano recebe o evento.

Para o presidente do Banese, Marco Queiroz, o Cariri Cangaço é um importante espaço de diálogo, de celebração das raízes do povo nordestino, de troca de saberes, de valorização e preservação da cultura e história não apenas de Sergipe, mas de uma região extremamente rica e plural, que é o Nordeste brasileiro. “Não é novidade para os sergipanos que o Banese, através do Instituto Banese, é o maior e principal guardião da cultura do nosso estado ao manter o Museu da Gente Sergipana, cujo acesso da população é totalmente gratuito. Portanto, imbuídos do compromisso de zelarmos pela história e pela tradição cultural da nossa gente foi que decidimos apoiar a realização do Cariri Cangaço, em Poço Redondo, deixando claro o nosso apoio a eventos cujo propósito coaduna com a missão do banco, de valorização e fortalecimento da cultura de Sergipe”, enfatizou.

Membro do Conselho do Cariri Cangaço, o secretário da Cultura de Poço Redondo, Manoel Belarmino, que também compõe a comissão local do evento, ressaltou o apoio do Banco, que, segundo ele, tem sido importante estimulador da cultura em Sergipe. “O Banese colaborou com o evento Cariri Cangaço garantindo a participação da população, dos estudantes, dos professores e também dos visitantes. Muito obrigado, Banese, pelo apoio concedido e que foi fundamental para a concretização deste grande evento”, declarou.

Sobre o Cariri Cangaço

O Cariri Cangaço é um evento itinerante que percorre diversas cidades do Nordeste ligadas à história do cangaço. Este ano, mais uma vez, Poço Redondo (SE) sedia o evento. É na cidade sergipana que está localizada a Grota do Angico, local da morte de Lampião, Maria Bonita e do bando do cangaceiro. “São esperados na cidade mais de 150 historiadores, pesquisadores, documentaristas, escritores e turistas, que contarão com uma programação diversificada e composta por debates, palestras, conferências, rodas de conversa e lançamentos de livros”, comentou Manoel Belarmino.

Haverá, também, visitas técnicas, como a que acontecerá ao município baiano de Pedro Alexandre, na manhã do dia 30 de novembro, e consagração de lugares de memória envolvendo a comunidade local, os professores do município e estudantes. Além disso, a programação também é composta por apresentações artísticas, feira de artesanato e atividades culturais, valorizando os saberes tradicionais e a criatividade do interior sergipano.

Foto: Luiz Henrique Bugia