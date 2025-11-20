Banese Card oferece nova oportunidade para clientes negociarem as dívidas

Cientes Banese Card que estão com dívida em atraso e não conseguiram negociar o débito no feirão realizado há uma semana, têm nova oportunidade de fazer um acordo, ficar com o nome limpo e voltar a ter crédito. Uma nova ação de negociação está acontecendo até o dia 23 de novembro, desta vez, ao lado da Loja Banese Card, localizada no Shopping Prêmio, no conjunto Marcos Freire I, em Nossa Senhora do Socorro.

O interessado em negociar não precisa agendar atendimento, basta ir até a loja, das 9h às 20h, apresentando documento de identificação oficial (com foto). Importante frisar que no dia 20 de novembro não haverá atendimento ao público em virtude do feriado pelo dia Nacional da Consciência Negra.

Entre as condições ofertadas para que a negociação não pese no orçamento familiar estão descontos de até 90% nos encargos da dívida, taxas reduzidas e a possibilidade de parcelamento do valor negociado em até 24 vezes. Após o pagamento da primeira parcela do acordo ou da quitação total do débito, em até cinco dias úteis o nome do consumidor é retirado dos órgãos de proteção ao crédito.

Diferente de outros cartões existentes no mercado e por saber da importância do crédito para as famílias brasileiras, após a quitação total da dívida é feita nova análise do cartão, havendo a possibilidade de ser concedido novo limite de crédito para o cliente.

Foto: Banese