Banese Card realiza feirão de negociação de dívida até a sexta-feira

Até o dia 14 de novembro, os clientes Banese Card que possuem débito em atraso junto ao cartão poderão negociar as dívidas com condições especiais, durante o Feirão de Negociação realizado pela empresa, que acontece exclusivamente na loja centro, localizada no pavimento térreo do Edifício Maria Feliciana, em Aracaju, das 8h às 17h.

Além de taxas com percentuais abaixo dos praticados no mercado, os interessados em negociar as dívidas atrasadas terão como benefícios descontos de até 90% nos encargos, e a possibilidade de pagar o valor negociado em até 24 vezes.

Após o pagamento à vista ou da primeira parcela do acordo, o nome do cliente é retirado dos serviços de proteção ao crédito, como Serasa e SPC. Além disso, depois de realizar a quitação total do débito e passar por análise e aprovação, o consumidor poderá ter de volta o verdinho com novo limite disponível para compra.

Foto: Ascom Banese Card