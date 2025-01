Banese cresce, amplia crédito e avança no setor imobiliário em 2024

O Banco do Estado de Sergipe (Banese) encerra 2024 com diversos marcos financeiros e sociais alcançados. Nos primeiros nove meses do ano, o banco dos sergipanos registrou um lucro líquido histórico de R$ 106,1 milhões, valor 1.584% que o obtido no mesmo período do ano passado, e a carteira de crédito da instituição chegou a um saldo total de R$ 4,5 bilhões, um aumento de 14,6% em doze meses.

Nos 12 meses até setembro deste ano, a carteira de crédito comercial do banco, crédito de livre destinação a pessoas físicas e jurídicas, cresceu 12,4%. Já a carteira de crédito de desenvolvimento do banco, que engloba as carteiras imobiliária, rural e de financiamento, alcançou um saldo de R$ 1,1 bilhão, avançando de 20,6% em um ano.

A ampliação do crédito deve-se ao desempenho positivo da estratégia comercial do banco, que obteve avanços significativos também em setores como o Agro e o imobiliário; e principalmente aos aportes financeiros realizados pelo Governo de Sergipe, que já somam R$ 100 milhões nos últimos dois anos, sendo R$ 42 milhões em 2024. Como acionista majoritário, o Executivo estadual optou por reinvestir os dividendos recebidos na própria instituição, para possibilitar o aumento da oferta de crédito, e fortalecer ainda mais o banco dos sergipanos.

A articulação do Governo de Sergipe e o reconhecimento da solidez e crescimento do Banese por instituições federais levaram ao aumento de repasses para a instituição este ano. Dentre eles estão os R$ 27 milhões por meio do Fundo Geral do Turismo (Fungetur), que serão investidos em crédito para a cadeia turística do estado; e o repasse adicional de R$ 150 milhões do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) pelo Banco do Nordeste. Houve ainda a autorização da Caixa para o banco operar com recursos do FGTS no financiamento habitacional.

Fortalecimento do Agro

Na agropecuária, a instituição chegou a setembro de 2024 com saldo aplicado de R$ 430,6 milhões, um avanço de 40% no comparativo com o mesmo período do ano anterior.

No ano agrícola 2023-2024, finalizado em junho deste ano, o banco bateu importantes recordes, com R$ 219 milhões injetados no Agro sergipano, um aumento de mais de 100% em relação ao valor liberado na safra 2021-2022. Somente para a produção de milho o investimento foi de R$ 137 milhões, em um crescimento de mais de 107% na comparação com o ano agrícola 2021-2022.

Habitação e financiamento com FGTS

No setor habitacional, o Banese encerrou 2024 com uma conquista histórica e realizou a primeira operação de crédito da instituição para o financiamento da construção de um empreendimento imobiliário com recursos do FGTS. O contrato inicial com esta finalidade, no valor de R$ 28 milhões, foi assinado no último dia 20 de dezembro.

Ao final do terceiro trimestre deste ano, o saldo aplicado na carteira imobiliária chegou a R$ 551 milhões, um incremento de 11,7% em doze meses. Ainda no fomento ao setor, a instituição inaugurou o ‘Banese + Imobiliário’, um espaço exclusivo e com equipe especializada no atendimento a pessoas que desejam realizar o sonho da casa própria e outros projetos; e realizou o I Feirão de Imóveis do Banese, que contou com a participação de 16 construtoras e movimentou o setor imobiliário sergipano no final de 2024.

Loteria de Sergipe

O ano também foi marcado pela aprovação unânime na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) do projeto de lei enviado pelo Governo do Estado, para autorizar o Banese a planejar e explorar o serviço público de loterias, que começa a operar em 2025.

Por meio de processo competitivo, o Banese selecionou o consórcio para explorar conjuntamente os negócios da loteria de Sergipe. Os recursos arrecadados poderão ser investidos em ações voltadas para a cultura, esporte, meio ambiente, inclusão e assistência social.

Apoio à inovação e educação

Outras áreas que recebem forte investimento do banco dos sergipanos são a inovação e a educação. Através do Programa InovarSE, o banco realiza o ‘Banese Labs’, com foco na capacitação de estudantes universitários nas áreas de tecnologia e inovação, em parceria com o Tiradentes Innovation Center; e o‘InovarSE’, que forma estudantes de ensino médio de escolas públicas com cursos de formação básica na área de tecnologia da informação, em parceria com o SergipeTec. Ambos acontecem de forma constante e continuada.

Já em relação à educação, o Banese patrocina o “Aulão” de revisão final para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para alunos da rede pública estadual de ensino, e premia aqueles que conquistam os melhores desempenhos na prova, em iniciativas realizadas pela Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc). A parceria entre as duas instituições também foi responsável por capacitar 5.800 alunos de escolas públicas, entre 14 e 22 anos, em temas de cidadania e educação financeira pelo Ensino à Distância.

Banco do futebol sergipano

O esporte sergipano também conta com o forte apoio do Banese. Em mais um ano, o Banco é o maior patrocinador do futebol profissional do estado, com o apoio a todos os times que disputam o Campeonato Sergipano profissional. O incentivo auxiliou na conquista de bons resultados, a exemplo da volta do Itabaiana para a Série C do Campeonato Brasileiro, e da permanência do Confiança na terceira divisão nacional.

Além do futebol, o Banese também patrocinou a realização de eventos desportivos no estado, como os campeonatos brasileiros de MTB Marathon 2024, e de Pesca em Terra Firme; a Meia Maratona 21K Sergipe Run; e a Corrida e os Jogos dos Servidores Públicos, esses dois últimos realizados pela Secretaria de Estado de Administração (Sead) e voltados para a valorização e promoção da saúde dos servidores públicos estaduais.

Em mais uma colaboração com as políticas desenvolvidas pela Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), a instituição viabilizou ainda os uniformes completos do Time Sergipe, que representou o estado nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) e nos Jogos da Juventude.

Concurso Público

O Banese também encerra 2024 com o anúncio da realização de mais um concurso público para o preenchimento de 55 vagas imediatas e cadastro reserva, visando fortalecer ainda mais a atuação do banco e o atendimento de excelência aos mais de 860 mil clientes. A banca selecionada para a aplicação das provas, a Cesgranrio, divulgará em breve o edital com as informações completas sobre o certame.

Líder em diversidade

Neste mês de dezembro, um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), em parceria com o jornal Folha de São Paulo, apontou o Banese como líder no ranking nacional de diversidade entre empresas do setor financeiro e de tecnologia com até 4.999 funcionários. O banco dos sergipanos também liderou nas categorias Bancos, Seguros e Serviços Financeiros, e Nordeste.

Instituto Banese

O Museu e o Largo da Gente Sergipana, mantidos pelo Instituto Banese, braço de ASG do banco, seguem entre os principais cartões postais de Aracaju, e recebem visitantes de todo o estado e de diversas partes do Brasil e do mundo. O Museu da Gente Sergipana chegou ao marco de um milhão de visitantes em novembro.

Entre os diversos projetos sociais que realiza, o Instituto Banese também é responsável pela Orquestra Jovem de Sergipe (OJS), iniciativa que proporciona a 260 crianças e adolescentes dos bairros Santa Maria e 17 de Março, em Aracaju, a iniciação e aprimoramento musical por meio do estudo de instrumentos de cordas, sopros, percussão, canto coral e musicalização. Em dezembro, o Instituto Banese e o Governo de Sergipe inauguraram a nova sede da OJS no bairro Santa Maria.

Ao longo de 2024, o Grupo Banese também patrocinou diversos eventos turísticos e culturais, como o Encontro Cultural de Laranjeiras, o São João da Gente e o Arraiá do Povo; o Pré-Caju, o Festival de Artes de São Cristóvão – FASC; e a Vila do Natal Iluminado.

O banco dos sergipanos também participou de projetos e políticas de inclusão e transformação social como a Vila da Criança e o programa Ser Criança, voltados para a garantia e proteção à primeira infância e realizados pela Secretaria de Estado de Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic).

Foto: Divulgação/Banese