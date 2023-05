Banese cria linha de crédito e antecipa parcelas do abono do magistério

O Banese criou uma linha de crédito para realizar a antecipação das parcelas do abono do Magistério público estadual. A contratação é rápida, fácil e sem burocracia, e já pode ser feita em qualquer agência ou nos canais de autoatendimento do banco, como caixas eletrônicos, Internet Banking e App Banese. A operação estará disponível até novembro de 2023.

Podem contratar a antecipação os professores ativos da rede pública estadual que estão trabalhando nas unidades de ensino, nas diretorias de educação ou na sede administrativa da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). O abono, cujo valor da parcela é de R$ 832,57, será pago pelo governo do estado a partir de junho, mas para quem desejar, o Banese antecipa até 90% desse valor.

Caso a contratação seja efetivada até 31 de maio, é possível antecipar as sete parcelas do abono. O desconto do valor antecipado é feito com débito em conta corrente. Se o professor tiver dois vínculos com a rede pública estadual de ensino, ele poderá contratar a antecipação do abono dos dois vínculos. A operação de crédito está sujeita a análise e aprovação. Não são elegíveis para esta contratação servidores inativos ou pensionistas.

Ao criar a linha de crédito para antecipação do abono do Magistério, o Banese ajuda a movimentar a economia do estado e a aquecer o comércio, cumprindo, desta forma, a missão de auxiliar no desenvolvimento do estado e de fomentar o bem-estar dos sergipanos

Ascom Grupo Banese