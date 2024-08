Banese é agraciado pelo Corecon com Medalha do Mérito Econômico

Banco dos sergipanos foi um dos três homenageados com a honraria, pelas relevantes contribuições ao desenvolvimento socioeconômico do estado.

O Banese foi homenageado pelo Conselho Regional de Economia de Sergipe (Corecon-SE), na noite desta terça-feira, 12, com a Medalha do Mérito Econômico, a maior honraria entregue pela entidade a personalidades e instituições que contribuem, de forma relevante, para o desenvolvimento econômico do estado. A Medalha foi entregue ao Diretor de Créditos e Serviços, e presidente em exercício do Banco, Wesley Cabral.

A solenidade de entrega da Medalha foi realizada no auditório da Didática VII da Universidade Federal de Sergipe (UFS), e faz parte das ações da Semana de Economia 2024, que este ano possui o tema “Perspectivas da Economia Sergipana”. O presidente do Corecon-SE, José Roberto de Lima Andrade, explicou os motivos de o Banese ter sido homenageado.

“A Medalha do Mérito Econômico homenageia personalidades e instituições que contribuem para o desenvolvimento de Sergipe, e se tem uma instituição que é importante, e marcante para o desenvolvimento de Sergipe, é o Banese. Entendemos, inclusive, que essa homenagem chegou tarde, afinal de contas, são mais de 60 anos à frente do setor bancário sergipano. É uma instituição que é a cara de Sergipe, e que está intrinsecamente ligada a nós”, declarou o presidente do Corecom-SE.

O diretor de Crédito e Serviços do banco dos sergipanos, Wesley Cabral, enfatizou que a Medalha é um reconhecimento à dedicação e ao comprometimento dos funcionários da instituição, em fazer do banco dos sergipanos uma instituição sólida, sustentável e que contribui efetivamente com o desenvolvimento de Sergipe.

“Estamos muito felizes com essa homenagem, e queremos agradecer ao Corecon/SE pela honraria, que é dedicada a todas as baneseanas e baneseanos, que fazem da instituição um motivo de orgulho para o estado”, afirmou Wesley Cabral.

Os homenageados

Além do Banese, também receberam a honraria a secretária de estado da Fazenda, Sarah Tarsila Araújo Andreozzi, e o economista Rubens Mendonça Alves, que foi integrante da 1ª turma de Economia diplomada pela UFS, em 1969, e com vasta contribuição para o estado de Sergipe, pois atuou em importantes instituições, a exemplo da UFS, SEMFAZ, Sedetec, Fapese e SEASC.

A secretária de Estado da Fazenda, Sarah Andreozzi, é mestre em Gestão Pública e Economista pela Universidade de Brasília, e Auditora Federal de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Nacional desde 2009. Em seu discurso, Sara Andreozzi homenageou as mulheres economistas de destaque na profissão, a exemplo de Maria da Conceição Tavares, que abriu caminho para que muitas outras pudessem galgar espaços na profissão.

“Tenho como objetivo maior a defesa da responsabilidade fiscal como meio de sustentação de uma política social sólida, afinal, quem cuida das contas, cuida das pessoas. A economia é uma ciência viva, que evoluiu com contribuições de mentes diversas e criativas, campo onde a voz feminina se faz cada vez mais necessária e presente”, enalteceu a secretária.

Semana de Economia 2024

A entrega da Medalha do Mérito Econômico integrou as atividades da Semana de Economia 2024, que acontece até esta quarta-feira, 14. O evento é realizado em alusão ao Dia do Economista, comemorado em 13 de agosto, e foi promovido através de uma parceria entre o Corecon-SE, o Departamento de Economia da UFS, a Associação Brasileira de Economistas pela Democracia (Adeb), o Laboratório de Economia Aplicada e Desenvolvimento Regional da UFS e o Centro Acadêmico Celso Furtado/UFS.

A iniciativa conta com o apoio do Banese, do Instituto Euvaldo Lodi (IEL/FIES), e da Agência de Desenvolvimento de Sergipe (Desenvolve-SE). Nesta quarta-feira, 14, a programação terá início às 16h e contará com minicursos e palestras.

Ascom Grupo Banese