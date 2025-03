BANESE E COOPERATIVAS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DEBATEM CRÉDITO PARA RENOVAÇÃO DE FROTA EM SERGIPE

Encontro teve como objetivo ouvir as dificuldades da categoria no acesso ao crédito para financiamento de veículos e, com base nos relatos, criar uma linha de crédito destinada ao setor.

Atendendo a uma solicitação do Governo de Sergipe, feita através da Secretaria de Estado da Casa Civil, o Banese promoveu uma reunião com os presidentes das cooperativas de transporte intermunicipal de passageiros atuantes nos 75 municípios. O objetivo do encontro foi ouvir as dificuldades enfrentadas pelos cooperados para financiar um veículo novo ou seminovo – com até seis anos de uso, e com base nos relatos desenhar uma linha de crédito visando renovar a frota e garantir aos sergipanos mais conforto e segurança nas viagens.

Os presidentes das cooperativas fizeram considerações sobre os financiamentos disponíveis no mercado, indicando os gargalos que dificultam a efetivação da contratação. Participaram da reunião os presidentes da Coopertalse, Coagreste, Coopetaju, Via Norte, Transertão, Coopervan, Coopase e Coopersertão; o diretor de Crédito e Serviços do Banese, Wesley Cabral; o superintendente e a regional de Desenvolvimento do Banco, Gustavo Novaes e Tais Rios; e o diretor de Transportes do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), Everton Menezes.

“Nosso objetivo é construir um processo que certamente oferecerá excelentes condições para os cooperados, tanto em percentual de juros e prazo para pagamento. Sabemos que a realidade de cada grupo é bem distinta, e por isso realizamos esse momento, para ouvir sugestões e saber até onde poderemos flexibilizar, pois o nosso intuito é realmente ser um facilitador da renovação da frota, e dessa maneira ajudar no desenvolvimento da nossa economia, que tem essencial colaboração do transporte intermunicipal”, declarou o presidente do Banese, Marco Queiroz.

De acordo com o representante do DER, o sistema de transporte intermunicipal de passageiros é composto por cerca de duas mil pessoas trabalhando diretamente no setor. As oito cooperativas, juntas, possuem cerca de 600 veículos, e realizam aproximadamente 100 mil viagens por mês. Três cooperativas realizam o chamado transporte primário, que acontece da capital para o interior, e cujos veículos devem ter até 12 anos de vida útil. Já as outras cinco fazem o secundário, entre os municípios interioranos, onde é permitido tempo de uso de até 14 anos.

“O governador Fábio Mitidieri tem buscado fomentar o sistema de transporte intermunicipal de várias maneiras, e uma delas é o financiamento de veículos através do Banese. Atualmente, cerca de 30% da frota é nova, ou seja, 180 veículos, e o restante está no tempo médio de uso. Esse apoio para renovação da frota é necessário, porque os custos operacionais da atividade cresceram muito nos últimos anos. Em 2022, por exemplo, um micro-ônibus novo custava R$ 450 mil, esse ano está em R$ 620 mil. Na contramão dos custos, houve queda na demanda em virtude do crescimento de veículos por aplicativo e dos clandestinos”, explicou Everton Menezes.

Para a presidente da Cooperativa de Transporte Alternativo de Passageiros do Estado de Sergipe (Coopertalse), Karina Barbosa, a reunião foi um passo muito importante dado pelo Governo e pelo Banese em prol do setor. “Temos muito a agradecer por esse momento, em que o Governo e o Banese se uniram para entender como funciona o transporte intermunicipal e nos ajudar. A reunião foi bastante produtiva. Tenho certeza de que as tratativas avançarão e que colheremos bons frutos, afinal de contas, uma frota renovada é boa para o povo e para o estado”, avaliou.

