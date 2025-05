Banese e Febraban promovem educação financeira através plataforma Meu Bolso em Dia

Para promover e auxiliar na promoção do bem-estar e da educação financeira de clientes e de todos os sergipanos, o Banese e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) firmaram uma parceria para ofertar gratuitamente, a todos os interessados, acesso à plataforma ‘Meu Bolso Dia’. A iniciativa, que conta com a parceria do Banco Central, oferta orientações, ferramentas e cursos que auxiliam no controle e no planejamento financeiro familiar ou pessoal.

O interessado pode se cadastrar na página web https://plataforma.meubolsoemdia.com.br/?source=banese . Ao criar uma conta na plataforma, o usuário responderá algumas questões, como o nível de endividamento, o grau de instrução que possui, e quais produtos e serviços financeiros são usados. As respostas serão utilizadas para compor um diagnóstico da situação financeira pessoal, que servirá como parâmetro para o oferecimento de trilhas de aprendizagem personalizadas da plataforma, composta por cursos, palestras, treinamentos e livros digitais.

Dentro do Meu Bolso em Dia também estão disponíveis planilhas para organizar as finanças de maneira prática e simples, inclusive elas fazem todos os cálculos para o usuário após ele inserir os dados de entrada de dinheiro e despesas. Os modelos de planilhas podem ser preenchidos de acordo com os objetivos de cada um, como independência financeira; controle orçamentário; cálculo para saber se é mais vantajoso abastecer o veículo com álcool ou gasolina; e simular as necessidades para a realização de sonhos, entre outros.

Os cursos e materiais da plataforma foram criados por educadores e especialistas em finanças pessoais. De fácil navegabilidade e muito intuitiva, a plataforma foi projetada de maneira gamificada, e nela o usuário acumula pontos, cumpre desafios e missões, que os levarão a conquistar o objetivo financeiro desejado.

Segurança e estratégia

Para o gerente de Suporte do Banese, especialista e embaixador em Educação Financeira, Marcelo Antonio da Silva, ensinar os brasileiros a administrar o dinheiro com segurança e estratégia é fundamental para promover uma sociedade mais equilibrada, consciente e preparada para atravessar os desafios econômicos, sem que eles causem grandes prejuízos.

“A Educação Financeira não nos foi ensinada nas salas de aula, e o conhecimento adquirido sobre o assunto, na maioria das vezes, tem origem na própria exposição a ganhos e gastos. Saber como identificá-los para melhor geri-los nos possibilita planejar a vida para a realização de sonhos, sem comprometer a saúde financeira”, enfatizou Marcelo Antônio.

Foto: Ascom Grupo Banese