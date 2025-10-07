Banese entre 100 maiores bancos do país em ranking do Valor Econômico

Banco dos sergipanos ocupa a 62º posição no levantamento Valor 1000. Instituição também é a 16ª com melhor rentabilidade entre os bancos de pequeno e médio portes.

O Banese é o 62º maior banco do Brasil, de acordo com o Anuário Valor 1000, uma publicação do Valor Econômico, o maior e mais importante jornal de economia e negócios do Brasil, em parceria com Fundação Getúlio Vargas e o Serasa Experian. O banco dos sergipanos também está entre os 20 bancos de pequeno e médio porte do país com melhor rentabilidade operacional, com a 16ª posição.

O resultado é fruto do novo modelo de gestão banco, responsável por modernizar processos, criar soluções e produtos inovadores, expandir os negócios, e facilitar e ampliar o acesso a crédito, serviços e investimentos, sempre de forma sustentável e com níveis sólidos de liquidez.

Nos últimos dois anos, o banco dos sergipanos subiu duas posições no ranking geral do Valor 1000 dos 100 maiores bancos do Brasil, e passou da 64ª para a 62ª posição. O crescimento do Banese nos últimos anos é fruto, principalmente, da contínua expansão dos ativos de crédito, com destaque para as carteiras comercial, rural e imobiliária; bem como do avanço das captações e da estratégia de investimentos.

Além disso, os aportes realizados pelos atuais acionistas do banco, em especial o Governo de Sergipe, contribuíram para uma expansão ainda mais forte dos negócios no período.

Em 2023 e 2024, na gestão do governador Fábio Mitidieri, o Executivo estadual investiu cerca de R$ 150 milhões no Banese. Os aportes foram realizados com os recursos provenientes dos dividendos e juros sobre capital próprio que o banco paga periodicamente aos acionistas da instituição.

Para o presidente do Banese, Marco Queiroz, ser listado entre as 100 maiores instituições financeiras do Brasil, e as 20 mais rentáveis na categoria da qual faz parte, é a prova de que todo o planejamento estratégico feito pela diretoria, somado à exemplar dedicação dos baneseanos e baneseanas em executá-lo, é o caminho correto a ser seguido e aumenta, ainda mais, a responsabilidade da atual gestão na condução dos negócios da empresa.

“Esse reconhecimento deve ser motivo de orgulho não apenas para quem compõe o time Banese, mas também da população sergipana, que pode contar com um banco público estadual cada vez mais sólido e forte, e que tem entre os seus princípios de atuação o fomento ao desenvolvimento socioeconômico e cultural da nossa gente, como determina o governador Fábio Mitidieri”, declarou Marco Queiroz.

Ascom Grupo Banese