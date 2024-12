Banese financia empreendimento imobiliário com recursos do Fundo de Garantia pela primeira vez; O Tropical Village, da PrimasaCamel

Assinatura com a PrimasaCamel para a construção do Tropical Village, na Barra dos Coqueiros, é marco na história do banco e representa mais um avanço no setor imobiliário.

O Tropical Village, da PrimasaCamel, será o primeiro empreendimento imobiliário financiado pelo Banese com recursos do FGTS, iniciando assim a atuação do banco com destinações do Fundo para esta finalidade. O contrato de apoio à produção, no valor de R$ 28 milhões, foi assinado nesta sexta-feira, 20, no Centro Administrativo do Banco, pelos presidente, Marco Queiroz; e o diretor de crédito e serviços da instituição, Wesley Cabral; e os sócios da construtora, Sérgio Smith, Sérgio Smith Júnior, e José Anderson Meneses.

A construção do Tropical Village, na Barra dos Coqueiros, vai gerar mais de 200 novos empregos diretos, que se somarão aos cerca de 400 postos de trabalho já gerados atualmente pela PrimasaCamel. O projeto contará com 240 unidades habitacionais, que também poderão ser adquiridas com o financiamento do banco dos sergipanos, inclusive para o público que se enquadra no Programa do Governo Federal Minha Casa, Minha Vida.

O presidente do Banese, Marco Queiroz, destaca que a atuação do banco com recursos do FGTS é mais uma novidade desta semana que fortalece o setor imobiliário, uma vez que a Alese aprovou nesta quinta-feira, 19, a criação do Programa de Subsídio Habitacional ao Servidor e empregado Público – Casa Sergipana, que garante condições especiais e subsídios para que os servidores públicos estaduais conquistem a casa própria.

“Em 63 anos de existência, o Banese quebra mais um paradigma ao estar credenciado para atuar com o FGTS, ampliando assim o crédito para o setor. A exemplo do I Feirão de Imóveis do banco, realizado recentemente, essa é mais uma importante ação que mostra o avanço da nossa instituição na área habitacional, para fomentar o direito à moradia, e a geração de mais emprego e renda para a nossa população”, salienta Marco Queiroz.

De acordo com o sócio e diretor comercial da PrimasaCamel, Sérgio Smith Júnior, o Banese foi a primeira instituição financeira onde a construtora abriu uma conta e a parceria entre as empresas já dura quase 20 anos.

“Estamos gratos por fazer história junto com o Banese, por ser o primeiro grupo empresarial a ter esse empréstimo com recursos do FGTS. A atuação do banco no setor imobiliário vem crescendo, e isso é muito importante para os empresários e para todos. É um marco, e tenho certeza que outras construtoras financiarão pelo Banese, pois isso dá certeza e segurança que a instituição está no caminho certo”, salientou Sérgio Smith.

O empreendimento

O Tropical Village será construído em uma região privilegiada da Barra dos Coqueiros, próximo à praia e ao futuro shopping da cidade. Será o quinto e último condomínio do Complexo Barra Village, e ofertará apartamentos de dois quartos, com até um suíte, sala, banheiro, cozinha, área de serviço, e opção de varanda gourmet.

O condomínio contará ainda com área de lazer completa, com piscinas, espaço fitness, salão de jogos, churrasqueira, quadro de beach tênis e campinho de futebol, e diversas outras comodidades. O financiamento poderá ser realizado com condições especiais pelo Banese.

