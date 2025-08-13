Banese financia novo empreendimento da construtora Santa Maria

Acqualina Residence é um prédio de alto padrão, localizado em área nobre do bairro Atalaia, com 52 apartamentos e todos terão vista definitiva para o mar. A entrega está prevista para 2028.

O Banese é o financiador de mais um empreendimento habitacional da construtora Santa Maria, desta vez, o Acqualina Residente, empreendimento de alto padrão com 52 unidades habitacionais e vista para o mar. Localizado no bairro Atalaia, na região do antigo hotel Parque dos Coqueiros, Acqualina é o primeiro lançamento da Reserva Villamare, que contará com outros três empreendimentos que ainda serão lançados pela empresa.

O contrato de financiamento foi assinado na manhã desta terça-feira, 12 de agosto, no Centro Administrativo Banese, e contou com a presença dos sócios fundadores da construtora, Carlos Orlando Maia e Eduardo Machado; do presidente do Banco, Marco Queiroz; do diretor de Crédito, Wesley Cabral; e da superintendente e da gerente de Habitação do Banese, Mariana Amaral e Lucineide Feitosa

O Acqualina Residence é o sexto empreendimento habitacional da Santa Maria que conta com financiamento do Banese. Entre os já construídos está, inclusive, o Interlagos, primeiro condomínio de lotes urbanizados do país. “Hoje, o Banese é o nosso principal parceiro, e não tenham dúvidas de que esse relacionamento terá outros bons momentos”, enfatizou Eduardo Barreto.

A Santa Maria é cliente Banese há mais de 30 anos, e desde 2011 tem operações de crédito imobiliário com a instituição. Segundo Carlos Orlando, a parceria com o Banco sempre está incluída nos planejamentos da empresa, por saberem da importância que o Banese possui, e por reconhecerem o empenho que o estabelecimento tem para atender com excelência às demandas feitas pela construtora.

“Sabemos do comprometimento que o Banese tem em nos apoiar, em atender às nossas solicitações por financiamento. E esse atendimento é importante para nós, inclusive porque gera uma impressão também em nossos clientes, afinal de contas, se uma empresa como o Banese confia em nós, é sinal de que eles também podem confiar!”, afirmou Carlos Orlando.

Para o presidente do Banco, Marco Queiroz, ser parceiro de uma empresa sólida, próspera, cuja marca é sinônimo de qualidade há 39 anos, é motivo de orgulho.

“O Banco dos sergipanos está muito feliz com mais esta assinatura de financiamento habitacional, porque estamos ajudando, direta e indiretamente, com o crescimento da economia do nosso estado, com a geração de emprego e renda através de um setor importante e estratégico, como é a Construção Civil. O Banese é a casa de vocês, e aqui serão sempre bem-vindos”, declarou Marco Queiroz.

Sobre o empreendimento

Com previsão de entrega para o primeiro semestre de 2028, o Acqualina Residence é um empreendimento residencial de alto padrão localizado na Avenida Santos Dumont, que terá 16 pavimentos, sendo 13 pavimentos com quatro apartamentos por andar. Os demais pavimentos serão destinados ao térreo, hall de acesso, garagens, playground, salão e espaço gourmet, área grill, piscina, deck, quadra de esportes, sala de ginástica, e brinquedoteca com parquinho.

Ao todo, o prédio será composto por 52 apartamentos, todos com frente para o mar, e área privativa que varia entre 147,27m2 e 154,98m2. Entre os diferenciais do Acqualina estão: layouts personalizáveis; preparação para carregamento de carro elétrico; piscina com borda infinita; possibilidade de integração da sala com a varanda, com nivelamento de piso e teto; aquecedor de água a gás entregue instalado; e infraestrutura para a instalação de splits nos quartos e sala, entre outros.

Ascom Grupo Banese