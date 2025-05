Banese informa que a seção/aba de jogos online da plataforma da Lotese (www.lotese.com.br) foi retirada do “ar” para remodelagem.

O banco dos sergipanos reitera que todos os produtos ofertados pela Lotese atendem às determinações das Leis Federais n. 13.756/2018 e 14.790/2023, bem como da Lei Estadual 9.440/2024. As empresas reforçam, ainda, o compromisso institucional com o jogo responsável e com a promoção do bem-estar do nosso povo.

Ascom Banese