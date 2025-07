Banese investe R$ 279 mi na agropecuária sergipana e bate novo recorde

No Plano Safra 2024/20025, finalizado em junho, os recursos do banco destinados ao crédito rural cresceram 28%. A destinação para a agricultura familiar avançou 363%.

O Banese bateu mais um recorde ao investir R$ 279 milhões na agropecuária sergipana durante o Plano Safra 2024/2025, finalizado no mês de junho. O valor é 28% superior aos R$ 219 milhões liberados no ano anterior (2023/2024), e que à época configurou-se também como um marco histórico para a instituição. Os novos números foram divulgados nesta sexta-feira, 18, e registraram, ainda, um avanço de 20,6% na quantidade de contratos efetivados.

Um dos destaques do Plano Safra 2024/2025 foi o crescimento de 363% do crédito para a agricultura familiar por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf. O resultado mostra que o banco dos sergipanos está ainda mais próximo dos produtores rurais, tanto por meio do fortalecimento do protagonismo das equipes e agências especializadas “Banese + Agro” no interior do estado, como da modelagem de produtos e processos para atender as diferentes necessidades e realidades da cadeia produtiva do setor.

“O Banese tem superado os próprios recordes, ano após ano, porque tem se empenhado em conhecer a fundo as necessidades do homem e da mulher do campo, o que nos dá a possibilidade de ser ainda mais assertivos, e de apoiar de maneira eficiente o crescimento da produção agrícola sergipana. A missão dada pelo governador Fábio Mitidieri é de que este banco avance em seu papel de fomento aos diferentes setores produtivos da economia sergipana. E esse novo resultado representa mais um importante passo neste objetivo”, declarou o presidente do Banese, Marco Queiroz.

Crédito por finalidade

O valor total de recursos liberado pelo Banco para a agropecuária estadual foi distribuído entre o custeio e o investimento agrícola e pecuário. O custeio é destinado à manutenção dos equipamentos e insumos de produção; já as linhas de investimento são voltadas para implantação, ampliação e melhorias nos recursos de produção. A maior fatia do resultado foi para o custeio agrícola com R$ 151,2 milhões, valor 7,4% maior que o registrado no ano anterior.

A segunda posição ficou com o investimento pecuário, que recebeu R$ 56,8 milhões, soma 30,10% superior ao registrado no período imediatamente anterior. O investimento agrícola ficou na terceira colocação, com R$ 39,9 milhões, montante 89,2% maior que o liberado no Plano Safra 2023/2024. Já o custeio pecuário, embora tenha sido o que consumiu a menor parcela do total de recursos liberados, R$ 30,9 milhões, foi o que apresentou maior crescimento quando comparado com o resultado do ano agrícola anterior: 134,81%.

O Plano Safra Banese conta com recursos próprios e com recursos de repasse do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE, que são liberados em sua grande maioria para clientes do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (PRONAMP). No ano agrícola 2024/2025, a instituição ampliou em 53,6% o valor destinado para o crédito rural com recursos próprios.

Fortalecimento da agricultura familiar

O incremento de 363% no volume de recursos destinado à agricultura familiar representou um investimento de R$ 96,5 milhões no setor em 12 meses, por meio do Pronaf, totalizando 812 contratos.

Milho segue em alta

O banco dos sergipanos também bateu mais um recorde nos valores destinados à produção de milho em Sergipe, com R$ 139 milhões, um aumento de 2% quando comparado com o ano agrícola anterior (2023/2024). Tradicionalmente, a cultura do milho tem se destacado na destinação dos recursos do crédito rural liberados pelo Banese, e no ano agrícola 2024/2025, ela permaneceu na liderança da captação dos recursos.

O milho também foi a principal cultura entre os agricultores familiares que buscaram apoio da Instituição para garantir a safra, e contrataram R$ 90,3 milhões do total liberado para a cultura do grão, valor 361,79% superior ao total destinado no ano agrícola 23/24. O milho respondeu por 89,31% do total contratado pelos agricultores familiares através do Pronaf.

Banese presente em todo o estado

Para atender com ainda mais celeridade ao homem e à mulher do campo, e melhorar cada vez mais a experiência do cliente produtor rural, o Banese tem investido em treinamento das equipes que atuam nas unidades do Banese + Agro localizadas em Aracaju, Lagarto e Itabaiana, e também no corpo técnico das agências existentes em todo o estado.

O Banco tem buscado, ainda, simplificar os processos de concessão e renovação automática do crédito rural; e se reunido com projetistas para ouvir deles quais seriam os principais entraves ao processo de concessão dos recursos, visando dirimir esses pontos e melhorar o processo.

