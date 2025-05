BANESE LANÇA A  LOTERIAS DE SERGIPE E SE TORNA O PRIMEIRO BANCO PÚBLICO ESTADUAL DO PAÍS A OPERAR UMA LOTERIA

Com a iniciativa, o banco dos sergipanos também é o segundo banco público do país a criar uma loteria. Lançamento aconteceu nesta segunda-feira, 26.

Sergipe tem agora a 1ª loteria do país operada por um banco público estadual, entre os 5 existentes, e a 2ª operada por um banco público, pois o Banese lançou na manhã desta segunda-feira, 26, a Loterias de Sergipe (Lotese). A nova empresa atuará em todo o estado com mais de 600 tipos de jogos nas modalidades de quota fixa (jogos online), prognóstico numérico (quando o apostador tentar acertar os números que serão sorteados) e instantâneos (conhecidos como “raspadinhas”). O lançamento aconteceu durante coletiva para a imprensa e convidados no Quality Hotel Aracaju.

Na ocasião, os profissionais da imprensa sergipana e demais convidados conheceram a marca Lotese, os produtos que serão disponibilizados para a população, a mecânica dos jogos, e os valores das apostas e das premiações. Os jogos online já podem ser realizados a partir desta segunda-feira, 26, na plataforma www.lotese.com.br por pessoas que estejam georreferenciadas em Sergipe.

Já os jogos em POS (maquininhas no mesmo formato que as de compras) e em Terminais de Loterias de Vídeo (VLT) serão ativados a partir do próximo dia 31 de maio. O início destas operações e o primeiro sorteio da Loteria de Sergipe acontecerão no Espaço Lotese, que será instalado no Arraiá do Povo, na Orla de Atalaia. Após este período, as máquinas estarão disponíveis para jogos em Pontos Banese.

A Loteria de Sergipe chega para ser uma alternativa regulada, pública e transparente na oferta de jogos e apostas, e nasce com base legal e fins sociais. A empresa assume a responsabilidade de ofertar um produto que já existe no mercado, mas com finalidade pública, controle rigoroso e respeito à população.

Entre as destinações sociais haverá a destinação mínima de 5% da arrecadação para o Estado; e sobre a receita líquida auferida haverá os seguintes repasses: 35% para Inclusão e Assistência Social, 25% para a Cultura, 25% para o Esporte, e 15% para o Meio Ambiente em Sergipe.

“A chegada Lotese vai possibilitar que os sergipanos tenham acesso a jogos seguros, com toda a transparência e fiscalização necessárias. Outro fato importante é que os recursos arrecadados e destinados ao Governo de Sergipe ficarão no Estado e serão investidos no desenvolvimento e na melhoria da qualidade de vida do nosso povo”, salientou o presidente do Banese, Marco Antônio Queiroz.

No evento, também foi anunciado que a primeira loja modelo da Lotese será instalada no centro comercial de Aracaju.

Valores e premiações

As apostas nos quatro jogos de prognóstico numérico – Quadra de Ouro, Multi Prêmios, Sorte 10 e Lotochance, terão valores entre R$ 1 e R$ 100, e premiações que poderão chegar a até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Já as apostas para os seis jogos instantâneos (Clovers Fantasy, Piggy Cash, Spin Jones, Popeye, Halloween, e Wild Gems) terão valores entre R$ 0,10 e R$ 50, e premiações de até R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais).

Transparência e segurança

De acordo com o Decreto estadual 1.108/2025, as atividades da Lotese serão monitoradas e fiscalizadas pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese), assegurando assim a transparência e a segurança das operações. Um Centro de Controle Operacional das atividades será instalado dentro da Agrese.

Todas as modalidades de jogos da Lotese atendem às determinações das Leis Federais n. 13.756/2018 e 14.790/2023.

Histórico do surgimento da Lotese

O processo de criação da Loterias de Sergipe foi iniciado em 2021 com a criação da Lei Estadual 8.901, que autorizou o Poder Executivo a prestar o serviço, portanto, um ano após o Supremo Tribunal Federal permitir aos estados brasileiros atuarem no mercado de jogos. Em 2022 a lei foi regulamentada através dos Decretos estaduais 159 e 165.

Em 2024, a Assembleia Legislativa aprovou, por unanimidade, a Lei Estadual 9.440 autorizando o Banese a planejar, organizar, explorar e operar, em nome do poder Executivo, os serviços lotéricos em Sergipe. Em novembro do mesmo ano, o Banco Central do Brasil autorizou o Banese a criar uma subsidiária para explorar o negócio de loterias em Sergipe. Também foi iniciado o processo competitivo para a realização da parceria estratégica, que foi finalizada em 2025.

