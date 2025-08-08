Banese lança abertura digital de conta no App do banco; Interessados já podem abrir

Interessados já podem abrir uma conta no banco dos sergipanos de forma totalmente digital, e aproveitar todas as vantagens que a instituição oferece.

Abrir uma conta no Banese ficou ainda mais fácil e rápido, e agora pode ser feito de forma totalmente digital no aplicativo (App) do banco. O serviço foi lançado nesta quinta-feira, 07, e permite que qualquer pessoa com mais de 18 anos de idade abra uma conta no banco dos sergipanos sem sair de casa.

A iniciativa faz parte do programa de modernização e inovação do banco iniciado em 2023, e torna-o ainda mais competitivo ao melhorar e elevar o patamar da experiência digital dos clientes com a instituição.

“A abertura de conta de forma digital é mais um importante passo que o Banese dá para estar ainda mais próximo dos sergipanos, levando mais comodidade, serviços, crédito e cidadania financeira para nossa população. Essa foi a missão dada pelo governador Fábio Mitidieri a esta gestão, e temos avançado significativamente”, explica o presidente do banco, Marco Antônio Queiroz.

Passo a Passo

Confira como é fácil abrir uma conta no App do Banese de forma totalmente digital:

– Para iniciar a jornada, você terá que acessar a loja de aplicativos do seu celular (Google Play ou App Store) e baixar o App do Banco;

– Após a instalação do aplicativo, selecione a opção “Quero ser cliente” localizada na parte inferior da tela. A seguir, leia os termos de uso e, se concordar, aceite para continuar o processo;

– A próxima etapa será informar os dados pessoais, como nome completo, número do CPF, contatos e endereço;

– Será necessário enviar uma imagem legível do RG ou da CNH, e também fazer seu cadastro de reconhecimento facial no App;

– Após o cadastro da biometria facial, o cliente deverá selecionar a unidade do Banese mais próxima ou aquela que tem preferência, pois esta será a sua agência de relacionamento;

– Em seguida, o usuário deverá escolher qual o plano ideal para o seu perfil de uso da conta corrente; cadastrar uma senha para acessar o App, e outra para movimentações financeiras.

Finalizada essa última etapa, a conta Banese já estará criada e pronta para ser movimentada, por meio de Pix, transferências, pagamentos, e com todos os demais serviços disponibilizados.

Ascom Grupo Banese