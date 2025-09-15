Banese lança campanha de negociação de dívidas com descontos de até 90%

Campanha “Fique no Verde” oferece condições especiais para clientes que têm débito atrasado há mais de 60 dias com o banco.

Clientes Banese que têm débitos há mais de 60 dias com o banco poderão negociá-los com condições especiais durante a campanha “Fique no Verde”. A iniciativa oferta condições especiais para a negociação, como o parcelamento do valor devido em até 80 meses, com ou sem entrada; e descontos de até 90% do total da dívida para os que optarem pelo pagamento à vista.

Com validade até 30 de dezembro de 2025, a “Fique no Verde” é voltada para clientes correntistas Pessoa Física, e a contratação da negociação pode ser feita nas agências Banese (capital e interior), bem como através das assessorias de cobrança do banco que entrarão em contato, por telefone, com a os clientes aptos a participar da campanha.

Os interessados também podem solicitar a negociação ao Banco, enviando um e-mail para o endereço eletrônico acordo@banese.com.br, com o nome completo, o número do CPF e o contato telefônico. Em alguns dias, a equipe de cobrança contratada entrará em contato para oferecer a melhor solução. A operação está sujeita a análise e aprovação.

Após o pagamento da dívida à vista ou a efetivação da renegociação parcelada, o nome do cliente é retirado dos órgãos de proteção ao crédito, como o SPC e Serasa.

É importante ressaltar que nem o Banese, nem as assessorias de cobrança, solicitam aos clientes dados sensíveis, como senhas e contrassenhas. Ou seja, os clientes jamais devem fornecer suas senhas pessoais por telefone a terceiros. Em caso de dúvidas, o usuário deve procurar uma das agências do banco.

Ascom Grupo Banese – Foto Moema Costa