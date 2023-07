Banese lança campanha especial para negociação de débitos com o Banese Card

Neste primeiro momento, a ação é voltada para servidores públicos estaduais da ativa. Uma Central de Negociação foi montada na agência ACF, em frente ao Shopping Jardins.

O Banese iniciou nesta segunda-feira, 3, a campanha “Vem no Banese e fique no verde”, que oferece condições especiais para que servidores públicos estaduais da ativa negociem dívidas que possuem com o cartão de crédito Banese Card há mais de 60 dias.

Para negociar o débito junto ao cartão, o servidor público da ativa tem crédito pré-aprovado no Banese, além de desconto de até 100% nos encargos para pagamento do valor devido à vista. O valor resultante da negociação também pode ser parcelado. Após o acordo, o cliente poderá solicitar a reativação do cartão de crédito para compras.

A superintendente de Varejo, Maraiza Sá, explica que a campanha acontecerá em fases e, em breve, será expandida para os demais clientes do Banese e Banese Card. “Cada público tem suas peculiaridades e as ofertas serão segmentadas para os diferentes perfis. Esse é um movimento salutar para as famílias e para a nossa economia, já que muitas pessoas voltarão a ter crédito”, enfatiza a gestora.

O interessado em regularizar a dívida deve ir até a Central de Negociação de Crédito, montada anexo à agência Antônio Carlos Franco, localizada em frente ao Shopping Jardins, das 10h às 16h, portando documento original de identificação, com foto. Caso prefira, o cliente também poderá ser atendido na agência do Banese em que tem relacionamento.

Ascom Grupo Banese