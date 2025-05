Banese lança Credi Junino com foco no aquecimento da economia de SE

Credi Junino poderá ser contratado até o dia 30 de junho por servidores públicos municipais, estaduais e federais, e por empregados do setor privado que recebem salários pelo Banco.

De repente a festa cresceu, e este ano o Banese disponibiliza para os clientes o Credi Junino com o valor de até R$ 3 mil, sem observar a margem consignável, e que podem ser pagos em até 12 vezes fixas. Em mais um ano, o banco dos sergipanos lança a linha de crédito especial para que os clientes possam curtir os festejos juninos do nosso Estado com mais tranquilidade, além de fomentar e injetar mais recursos no comércio e na economia sergipana.

Outra importante novidade deste ano é que o crédito está disponível também para os empregados de empresas privadas que têm convênio com o banco e recebem salários em conta do Banese; além dos servidores públicos estaduais (efetivos, contratados, comissionados, aposentados e pensionistas Finanprev), municipais e federais.

A linha de crédito já está disponível nos caixas eletrônicos, App, Internet Banking, agências do banco e nos Pontos Banese. A contratação poderá ser realizada até o dia 30 de junho deste ano. O pagamento do valor contratado acontecerá em parcelas fixas mensais, sucessivas, e que serão debitadas automaticamente da conta do cliente. Embora o crédito esteja sujeito à análise e aprovação, ele não compromete a margem consignável do cliente.

“Este é um produto que chega ao mercado sergipano pelo terceiro ano consecutivo e que já é um sucesso. E esse ano também foi possível abranger os funcionários de empresas privadas. Tudo isto significa possibilitar que os clientes possam realizar projetos e curtir o São João, como também fomentar o nosso comércio e gerar mais renda, emprego e oportunidades para o nosso povo”, explicou o diretor de Crédito e Serviços do Banese, Wesley Cabral.

Ascom Grupo Banese