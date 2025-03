Banese lança Progiro Mulher com foco no apoio ao empreendedorismo

Nova linha de crédito oferta condições diferenciadas para empresas que tenham, pelo menos, 40% do capital social controlado por mulheres.

Apoiar negócios liderados por mulheres e fomentar o empreendedorismo feminino. Esse é o objetivo da nova linha de crédito do Banese, o Progiro Mulher, que foi lançada nesta sexta-feira, 07, e já está disponível nas agências do banco para empresas lideradas por mulheres. A iniciativa é mais uma ação concreta realizada pelo banco para promover a diversidade e a liderança feminina.

O Progiro Mulher é uma linha de crédito de capital de giro que oferta condições especiais para empresas que têm em seu quadro societário, no mínimo, uma mulher, e que pelo menos 40% do capital social da empresa esteja sob o controle delas. Entre as condições ofertadas estão taxas de juros diferenciadas e maior prazo para pagamento com carência de até oito meses para começar a quitar as parcelas.

As sócias devem integrar o quadro societário da instituição há pelo menos seis meses, com registro na Junta Comercial, e a empresa deve ter mais de 12 meses de faturamento. As contratações do Progiro Mulher podem ser realizadas em qualquer agência do Banese na capital ou no interior do estado. O crédito está sujeito a análise e aprovação.

A superintendente de Crédito e Serviços do Banese, Maraiza Sá, salienta que a independência financeira é uma das maiores ferramentas de empoderamento feminino e que as mulheres sergipanas têm mostrado que são verdadeiras líderes na transformação econômica do estado.

“No Banese, acreditamos que investir no empreendedorismo feminino não é apenas uma questão econômica, mas também social. Quando fortalecemos negócios liderados por mulheres, estamos contribuindo para o desenvolvimento de toda a sociedade. Sabemos que muitas mulheres enfrentam ainda mais desafios para acessar crédito e expandir suas empresas, e queremos mudar essa realidade”, afirma a gestora.

Ascom Grupo Banese