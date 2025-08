Banese lança serviço de atendimento médico online para correntistas

Já imaginou ter atendimento médico online imediato, 24 horas por dia, sete dias na semana, de onde você estiver, na palma da mão e a um clique de distância? Ou ainda, marcar consultas com especialistas e ser atendido em poucos dias? Toda essa facilidade está disponível para clientes correntistas do Banco dos sergipanos, por meio do ‘Banese +Saúde’.

O serviço de telemedicina do Banese é realizado através da Gleebem, um hub nacional de saúde digital, e oferece consultas com clínico geral, pediatra, nutricionista e psicólogo, de acordo com o plano contratado. Para ter acesso, basta o cliente correntista optar por um dos planos de tarifas disponibilizados pelo banco, que já será contemplado com o benefício. Além da marcação de consultas, também é possível ter acesso ao pronto atendimento virtual.

O Banese +Saúde disponibiliza para os clientes quatro tipos de pacotes de telemedicina: Mais Saúde Individual, que contempla apenas o titular da conta, no valor de R$ 30,50; Mais Saúde Familiar Básico, que abrange três pessoas, no valor de R$ 45,99; o Mais Saúde Familiar Pleno, para quatro vidas, investimento no valor de R$ 57,50; e Familiar Master, para cinco vidas, no valor de R$ 74,99. Em todos os planos, o titular precisa ser o mesmo da conta corrente, e os dependentes podem ser familiares, amigos ou colegas de trabalho.

Como saber se já tenho?

O correntista Banese que possui um pacote de tarifas e deseja saber se o Banese +Saúde já está disponível para a conta, basta acessar a loja de aplicativos do celular, baixar o App da Gleebem, colocar o número do CPF e a matrícula (os seis primeiros dígitos do CPF), e outros dados solicitados no caso de primeiro acesso. Os clientes que ainda não têm e desejam contratar o pacote de tarifas para usufruir do benefício da telemedicina devem ir até uma agência Banese ou correspondente bancário da instituição.

Quando disponibilizado, ao fazer o acesso no App da Gleebem, o usuário será redirecionado para a tela inicial, onde tem a opção “Atendimento Imediato”. Nesta seção, o paciente é encaminhado para o médico disponível, ou para a opção “Agende sua consulta”. Neste último caso, é possível escolher o profissional, de acordo com a disponibilidade apresentada na plataforma.

O agendamento ficará visível no menu “Histórico de consultas”. No dia e horário marcados, basta o paciente tocar no botão “Acessar consulta” para ser redirecionado para a sala virtual de espera, onde será atendido em poucos minutos. É importante salientar que o serviço de telemedicina é recomendado para casos de baixa complexidade, avaliação de sintomas, consultas simples e acompanhamento médico de rotina, não sendo apropriado para casos de urgência e emergência que necessitem de atendimento presencial.

“O Banese está sempre buscando fornecer aos clientes benefícios que impactem positivamente a vida deles, que realmente tenham valor. Por isso, decidimos oferecer a telemedicina como uma forma de promoção de saúde, pois é um serviço de extrema qualidade e muito acessível, dando ao usuário não apenas comodidade, mas também agilidade para casos de fácil resolução, e que de repente, pelo sistema convencional, demoraria algum tempo para ele ser atendido”, explica a superintendente de Crédito e Serviços do Banco, Maraiza Sá.

Foto: Ascom Grupo Banese